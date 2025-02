Sorteggio tabellone principale Doha, gli avversari di Sinner e Berrettini

Tennisti al via a Doha: tutto pronto per il Qatar Open che avrà inizio il 17 febbraio. Ecco contro chi esordiranno i nostri portacolori.

Partiamo dall’unico dato finora certo: Jannik Sinner, manco a dirlo, è il favorito per la vittoria dell’edizione 2025 del Qatar Open. Cosa che, in tutta onestà, non ci sorprende neanche un po’. Agli analisti è bastato esaminare un po’ il rendimento degli ultimi mesi per supporre che a Doha, ancora una volta, non ce ne sarà per nessuno.

Sappiamo bene, però, che nel tennis, così come del resto nella vita, tutto può succedere. Non è affatto scontato, pertanto, sebbene non vi siano dubbi sul fatto che al momento sia il miglior tennista in circolazione, che la trasferta negli Emirati Arabi vada come tutti si aspettano. L’entry list del torneo che si disputerà dal 17 al 22 febbraio, in effetti, è piena zeppa di nomi che ci fanno presupporre che sarà un torneo tutt’altro che tranquillo.

Sarà, al contrario, un evento di altissimo livello, atteso che vi prenderanno parte alcuni tra i giocatori attualmente più in forma del circuito maggiore. E le aspettative sono alle stelle perché, fino allo scorso anno, quando a vincere fu Karen Khachanov, il Qatar Open faceva parte della categoria 250, mentre adesso si è evoluto e ha raddoppiato sia la sua portata che i punti che ci sono in palio. Punti per i quali, quello è poco ma sicuro, saranno tutti disposti a fare fuoco e fiamme. Ecco spiegato, dunque, perché Sinner dovrà guardarsi molto bene le spalle sui campi veloci indoor del Khalifa International Tennis Complex.

Pronti, partenza, Doha: Qatar Open al via, tutto sul main draw

Jannik, al suo esordio in Qatar, guiderà il seeding. I competitor più pericolosi saranno Carlos Alcaraz, testa di serie numero 2, e Novak Djokovic. Sascha Zverev, fresco di finale agli Australian Open, ha invece preferito partire alla volta del Sudamerica, per giocare direttamente sulla terra rossa.

Ai nastri di partenza ci saranno anche Daniil Medvedev, Alex De Minaur, Andrey Rublev, Grigor Dimitrov e Stefanos Tsitsipas. Nonché un altro azzurro che ha tutta l’intenzione, quest’anno, di ritrovare la continuità che gli è purtroppo mancata negli ultimi due anni, vale a dire Matteo Berrettini. Il romano, che al contrario di Zverev ha rifiutato la proposta di giocare in Sudamerica, farà di tutto per riscattarsi dopo la delusione rimediata a Rotterdam e la dolente sconfitta al primo turno, arrivata per mano di Tallon Griekspoor.

L’ultima parola sulla geografia del main draw spetterà, comunque, al destino, come sempre del resto. Il sorteggio del tabellone principale di Doha è previsto per oggi, sabato 15 febbraio, alle 10 circa (ora italiana). Tra qualche ora scopriremo, dunque, cosa ne sarà di Sinner e degli altri azzurri in gara.

