Pronostico Villarreal-Valencia: i precedenti ci dicono tutto

Villarreal-Valencia è una partita della ventiquattresima giornata della Liga e si gioca sabato alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Vista l’attuale posizione di classifica, al quinto posto e distante quattro lunghezze dal quarto che vorrebbe dire accesso alla prossima Champions League (la Spagna, al momento, ne avrebbe cinque) – è chiaro che l’obiettivo del Villarreal, contro un Valencia perso nei bassifondi della classifica, è quello di vincere per dare fiato alle speranze che i gialli si sono guadagnati con delle prestazioni importanti in questo inizio di stagione.

Le ultime due vittorie di fila, inoltre, ci rimandano indietro un quadro decisamente importante con una squadra, quella che gioca in casa, che sta bene, che è in forma smagliante, e che riesce soprattutto a preparare tutte le partite senza problemi durante la settimana. E questo è decisamente un fattore che fa la differenza. Detto questo, nell’economia di una partita che per via della classifica ci appare abbastanza indirizzata, non possiamo non constatare come, anche i precedenti tra queste due formazioni, ci indicano come questo match potrebbe andare a finire.

Negli ultimi due precedenti che il Valencia ha giocato in trasferta sul campo del Villarreal ha perso. E siccome il cammino lontano dal Mestalla di Duro e compagni è terribile, non possiamo non dire una cosa: i padroni di casa – e la pensano così anche i bookmaker – hanno la strada in discesa.

Come vedere Villarreal-Valencia in diretta tv e streaming

La sfida Villarreal-Valencia, gara valida per la ventiquattresima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Il Valencia potrebbe anche trovare la via della rete nel corso dei 90 minuti, questo non lo escludiamo. Ma il Villarreal riuscirà comunque a segnare un gol in più. Quindi la vittoria è assicurata.

Le probabili formazioni di Villarreal-Valencia

VILLARREAL (4-4-2): Conde; Femenia, Foyth, Costa, S Cardona; Pino, Comesana, Gueye, Baena; Perez, Barry.

VALENCIA (4-2-3-1): Mamardashvili; Mosquera, Tarrega, Diakhaby, Gaya; Guerra, Barrenechea; Rioja, D Lopez, Almeida; Duro.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1