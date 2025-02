Pronostico Milan-Verona: turnover e vittoria

Milan-Verona è una partita valida per la venticinquesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Nella notte di sabato, senza dubbio, il pensiero del Milan sarà sicuramente rivolto alla partita di martedì prossimo contro il Feyenoord in Champions League. I rossoneri di Conceicao devono ribaltare l’uno della gara d’andata. Un match deciso all’alba della sfida grazie anche all’evidente aiuto di Maignan. Certo, però poi la reazione non c’è stata.

Un Milan da alti e bassi che, sa benissimo pure, che è difficile per non dire impossibile arrivare in fondo alla massima competizione europea. E anche se il prossimo turno sarà determinante anche per quelli che possono essere gli introiti – serve vincere per andare agli ottavi – i rossoneri sanno, pure, che l’unico modo per tornare a giocarla la coppa il prossimo anno è arrivare tra le prima quattro in campionato. Dopo la vittoria in trasferta contro l’Empoli arriva un Verona che non se la passa benissimo – come al solito, aggiungiamo – e che avrebbe bisogno di punti salvezza importanti. Ma il Milan non si può permettere il lusso di sbagliare.

Nonostante quello che sarà un giusto turnover, perché come detto prima i pensieri sono tanti, i rossoneri dovrebbero riuscire a vincere. Il divario tra le due formazioni è netto.

Come vedere Milan-Verona in diretta tv e in streaming

Milan-Verona, in programma sabato alle 20:45 verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Sì, ci sarà un po’ di turnover – Hernandez, Pulisic dovrebbero essere mandati in panchina – ma davanti il Milan rimane una squadra oggettivamente importante. Il Verona, dal proprio canto, è poca cosa. Quindi tre punti ai padroni di casa, anche perché in caso contrario le voci sull’esonero di Sergio Conceicao si farebbero sempre più insistenti.

Le probabili formazioni di Milan-Verona

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Gabbia, Pavlovic, Terracciano; Reijnders, Fofana; Jimenez, Joao Felix, Leao; Gimenez.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Daniliuc, Coppola, Dawidowicz, Tchatchoua; Niasse, Duda; Bradaric, Suslov, Sarr; Mosquera.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1