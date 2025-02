Pronostico Betis-Real Sociedad: la serie stavolta s’interrompe

Betis-Real Sociedad è una partita della ventiquattresima giornata della Liga e si gioca domenica alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Entrambe impegnate in campo europeo nel corso della settimana, Betis e Real Sociedad hanno fatto il loro, vincendo le due partite in programma contro formazioni abbordabili, mettendo in discesa il discorso qualificazione. Praticamente, i biancoverdi di Pellegrini lo hanno blindato il passaggio del turno, vincendo 3-0. Ma anche gli uomini di Alguacil con il loro 2-1 possono stare sereni.

C’è una serie aperta, nella Liga, tra queste due formazioni. Che stavolta, come potete leggere dal titolo che abbiamo scelto, s’interromperà: negli ultimi due incontri infatti, la Sociedad, ha sempre vinto. E se allunghiamo lo sguardo un po’ oltre, nelle ultime cinque incroci, i baschi non hanno mai perso contro gli andalusi. Detto questo, è evidente che il Betis ha un’enorme occasione che, secondo noi, potrebbe anche sfruttare.

E quale sarebbe? Subito serviti: le due squadre in classifica sono divisi da soli due punti e vincendo i padroni di casa non solo supererebbero i rivali di domenica sera, ma andrebbero anche vicini ad una qualificazione europea per il prossimo anno. Diciamo che l’occasione è davvero ghiotta. E il Betis non se la lascerà sfuggire. Anche perché non ha pensieri europei che possono disturbare, avendo come detto prima messo tutto in cassaforte.

Entrambe quasi sicuramente troveranno la via del gol. Ma alla fine è il Betis che riuscirà a portarsi a casa l’intera posta in palio. Con sorpasso in classifica annesso.

Le probabili formazioni di Betis-Real Sociedad

BETIS (4-3-3): Vieites; Sabaly, Bartra, Natan, Perraud; Lo Celso, Isco, Roca; Antony, Bakambu, Ezzalzouli.

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Marrero; Arambarru, Elustondo, Pacheco, Balda; Kubo, Olasagatti, Mendez; Barrenetxea, Oskarsson, Marin.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1