Pronostico Atalanta-Cagliari: infermeria piena e sorpresa dietro l’angolo

Atalanta-Cagliari è una partita valida per la venticinquesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

L’Atalanta, dopo la goleada rifilata al Verona (0-5) in campionato in cui ha brillato ancora una volta la stella di Retegui – l’argentino ha segnato 4 reti al Bentegodi ed è sempre più capocannoniere – ha dovuto ingoiare un boccone amaro in Champions League. La sconfitta per 2-1 in Belgio contro il Club Brugge nell’andata dello spareggio di accesso agli ottavi non è nulla di irreparabile – nella prossima settimana la Dea avrà modo di sistemare le cose davanti al proprio pubblico – ma il generosissimo calcio di rigore concesso dal direttore di gara nei minuti finali è stato una vera e propria beffa per i nerazzurri.

I belgi avrebbero indubbiamente meritato qualcosa in più di un pari per ciò che hanno fatto vedere, complice un’Atalanta un po’ troppo passiva. Rimane, però, clamorosa la svista dell’arbitro, non corretto neppure dal Var, un episodio assurdo che ha mandato su tutte le furie Gian Piero Gasperini.

De Roon e compagni cercheranno adesso di sfogare la loro rabbia nel match di campionato con il Cagliari, gara da non sbagliare per restare a contatto con le due squadre che si stanno contendendo il primo posto, Napoli e Inter, rispettivamente a -5 e +4. Dall’altro lato ci sono i sardi, rinfrancati dall’importante e sofferta vittoria nello scontro diretto con il Parma, piegato 2-1 grazie ad un’autorete di Vogliacco e ad un gol di Coman. Successo prezioso per gli uomini di Davide Nicola, che hanno così archiviato le due sconfitte di fila con Torino e Lazio e si sono portati a +4 sulla zona rossa.

Atalanta-Cagliari: le ultime notizie sulle formazioni

Con l’infermeria piena – sono out Kossounou, Scamacca, Lookman, Scalvini, Kolasinac e probabilmente pure il nuovo arrivato Maldini – Gasperini dovrà per forza dosare le energie in vista del ritorno con il Club Brugge. Sulla trequarti si candida Brescianini per una maglia da titolare, sulla corsia destra invece Bellanova e Ruggeri sono in vantaggio su Cuadrado e Zappacosta. In difesa c’è l’ex Bologna Posch.

La formazione del Cagliari non dovrebbe essere troppo diversa da quella che è scesa in campo contro il Parma e gli unici ballottaggi sono dalla cintola in su. Viola sulla trequarti sembra avere più chance di partire dal 1′ rispetto a Gaetano, a sinistra invece Coman dopo la bella prova con i ducali condita dal gol insidia Felici.

Il pronostico

Periodo di forte discontinuità per l’Atalanta, che ha vinto solo una delle ultime 5 gare giocate tra campionato e coppe. Ed il Cagliari, che dal 2019 in poi ha espugnato 2 volte il Gewiss Stadium, potrebbe approfittare dell’instabilità della Dea, distratta pure dalla Champions. Ci aspettiamo dunque un match più equilibrato del previsto, con i sardi che dovrebbero riuscire a realizzare almeno un gol.

Le probabili formazioni di Atalanta-Cagliari

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Posch, Hien, Djimsiti; Bellanova, Ederson, de Roon, Ruggeri; Brescianini, De Ketelaere; Retegui.

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Makoumbou, Adopo; Zortea, Viola, Felici; Piccoli.

Il Cagliari riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 2-1