I pronostici di sabato 15 febbraio: Serie A, FA Cup, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di sabato 15 febbraio: a cavallo tra andata e ritorno degli spareggi di Champions League ed Europa League, tornano in campo i principali campionati europei.

Il sabato di calcio europeo prende il via alle 13:30 con l’Arsenal impegnato in Premier League sul campo del Leicester. Nonostante le numerose assenze in attacco (ultima quella di Havertz che ha terminato la stagione in anticipo), i Gunners dovrebbero riuscire a portare via i 3 punti. La squadra di Arteta – che ha potuto finalmente riposare avendo giocato l’ultima partita dieci giorni fa – punterà sulla solidità difensiva (miglior difesa del torneo) per battere le Foxes.

Altre tre vittorie altamente probabili sono quelle dell’Atletico Madrid nella Liga spagnola contro il Celta Vigo, del Milan contro il Verona e del Sassuolo in Serie B contro il Brestia.

I pronostici sulle altre partite

Il Veggente ha inoltre scelto queste partite da “over 2,5” ed “entrambe le squadre a segno”: Manchester City-Newcastle e West Ham-Brentford di Premier League, Marsiglia-St. Etienne di Ligue 1, Bayer Leverkusen-Bayern Monaco di Bundesliga, Atalanta-Cagliari di Serie A e Osasuna-Real Madrid di Liga.

Pronostici: la scelta del Veggente

• MULTIGOL 2-4 SQUADRA OSPITE in Leicester-Arsenal, Premier League, ore 13:30

Vincenti

Atletico Madrid (in Atletico Madrid-Celta Vigo, Liga, ore 16:15)

(in Atletico Madrid-Celta Vigo, ore 16:15) Milan (in Milan-Verona, Serie A, ore 20:45)

(in Milan-Verona, ore 20:45) Sassuolo (in Sassuolo-Brescia, Serie B, ore 15:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Manchester City-Newcastle , Premier League , ore 16:00

, ore 16:00 Marsiglia-St. Etienne , Ligue 1 , ore 15:00

, , ore 15:00 Bayer Leverkusen-Bayern Monaco, Bundesliga, ore 18:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Atalanta-Cagliari , Serie A , ore 15:00

, , ore 15:00 West Ham-Brentford , Premier League , ore 16:00

, , ore 16:00 Osasuna-Real Madrid, Liga, ore 16:15

Il “clamoroso”

• 1+GOL in Villarreal-Valencia, Liga, ore 21:00