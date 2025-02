Dalla Formula 1 sbarca a Sanremo: tifosi increduli

Dalla Formula 1 a Sanremo: tifosi increduli per uno dei piloti più amati del Circus. Uno che può fare davvero tutto. Cosa è successo

Ci sono quelle persone che nella loro vita possono fare di tutto. Oltre il mestiere che fanno, ovviamente. E siamo sicuri, per quello che è riuscito anche ultimamente a mettere in atto, che Fernando Alonso è uno di questi.

Dal Circus del Mondiale, con un certo tipo di adrenalina, quella che per forza di cose ti tiene in vita, direttamente a Sanremo, per un tipo di emozione diversa. Non forte come quella della velocità, ma sicuramente bella uguale. Praticamente è successo questo al pilota spagnolo dell’Aston Martin, ex Ferrari, uno dei più amati dai tifosi della Rossa, che è apparso in un video di una canzone in gara proprio al 75° Festival della Canzone Italiana.

Dalla Formula 1 a Sanremo: Alonso può tutto

Oltre alla stagione numero 22 in carriera dentro una macchina di Formula 1, Alonso si è dato alla musica, o per meglio dire forse sta gettando le basi per quello che potrebbe essere il suo futuro con un’altra vita, quella da attore. Sì, Alonso è apparso per un cameo – si legge su formulapassion.it – nel video musicale realizzato dalla sua amica Francesca Michielin. Proprio per la canzone, Fango in Paradiso, che è in corsa in questa edizione del Festival.

“Nel video Alonso è al volante di una vettura – naturalmente un’Aston Martin – e fa d’autista d’eccezione alla Michielin. Il legame tra i due non è cosa nuova: la cantante infatti non ha mai nascosto la sua ammirazione per il due volte campione del mondo, che considera uno dei suoi idoli e al quale ha dedicato anche un brano, uscito nel 2018 e intitolato proprio Alonso”. Questo la descrizione di quanto è successo fatta appunto dal sito citato prima. Alonso quindi in veste d’attore, e se vedete le immagini si capisce perfettamente che anche in questo caso lo stesso si trovi serenamente a proprio agio nella veste. Chissà, magari appena deciderà di smettere potrebbe ritrovarsi a Hollywood. Non ci stupiremmo.