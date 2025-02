Pronostico Brighton-Chelsea: rivincita immediata con lo stesso risultato

Brighton-Chelsea è una partita della venticinquesima giornata di Premier League e si gioca venerdì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La rivincita è un piatto che va servito freddo, si dice di solito. Niente di più falso, in questo momento, per il Chelsea, che dopo essere stato eliminato in Fa Cup da Brighton, in casa, ha immediatamente la possibilità di prendersi tutto con gli interessi.

L’anticipo della 25esima giornata della Premier League infatti mette di fronte due squadre che in un’altra competizione si sono affrontate lo scorso weekend. E per i Blues di Maresca è l’occasione per mettersi alle spalle una cocente eliminazione da una manifestazione dalla quale sicuramente ci si aspettava qualcosa in più da patte dei londinesi. Sarà comunque un Chelsea diverso quello che scenderà in campo: meno turnover, e dentro i migliori per cercare di continuare a tenere vive le speranze di una qualificazione alla prossima Champions League a discapito, in questo caso, di un Manchester City che è dietro e che non sembra avere la forza fisica e mentale di riuscire a tenere il passo.

Per il Brighton, invece, sarebbe l’occasione per togliersi senza dubbio un’altra soddisfazione dopo quella di domenica scorsa, ma in generale niente di più, visto che ormai l’obiettivo salvezza è raggiunto e possibilità di prendersi una qualificazione europea ce ne stanno poche.

Come vedere Brighton-Chelsea in diretta tv e in streaming

Brighton-Chelsea è in programma venerdì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport 4K (canale 213). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Nell’ultimo confronto, come detto, ha vinto il Brighton in trasferta con il risultato finale di 2-1. Il Chelsea di dovrebbe prendere la vittoria con lo stesso finale. Vendetta in tutto e per tutto.

Le probabili formazioni di Brighton-Chelsea

BRIGHTON (4-2-3-1): Verbruggen; Veltman, Van Hecke, Webster, Lamptey; Baleba, Gomez; Minteh, Rutter, Mitoma; Pedro.

CHELSEA (4-3-3): Jorgensen; James, Adarabioyo, Colwill, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Madeuke, Palmer, Sancho; Nkunku.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2