Pronostico Bologna-Torino: imbattibilità e qualche assenza eccellente

Bologna-Torino è una partita della venticinquesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Fermato dal Lecce nell’ultimo turno di campionato, il Bologna ha sciupato una grossa occasione. Vincendo in Salento, infatti, la squadra di Vincenzo Italiano avrebbe rosicchiato 3 punti alla Fiorentina, sconfitta nel recupero dall’Inter, ed evitato di farsi riprendere dal Milan, che battendo l’Empoli ha raggiunto i felsinei al settimo posto, a quota 38 punti. Una classifica, tuttavia, ancora con l’asterisco, visto che gli emiliani, proprio come i rossoneri, devono ancora recuperare una partita.

Bologna che rimane dunque in piena corsa per l’Europa, anche quella più importante: quarto e quinto posto – anche quest’ultimo, a fine torneo, potrebbe valere un pass per la Champions League – non sono lontanissimi. A Lecce De Silvestri e compagni hanno forse patito un po’ di stanchezza per via del tour de force (pochi giorni prima avevano ottenuto una storica qualificazione in semifinale di Coppa Italia, eliminando l’Atalanta) e difatti sono apparsi poco lucidi nella metà campo avversaria (0-0). Nell’anticipo contro il Torino probabilmente vedremo di nuovo un Bologna aggressivo e concreto, forte anche di un’imbattibilità che dura da dicembre: nelle prime 7 gare del 2025 i rossoblù non hanno mai perso. Inizia a diventare lunga pure la striscia positiva dei granata, imbattuti proprio dal match d’andata con il Bologna (lo scorso 21 dicembre nel capoluogo piemontese terminò 2-0 per gli uomini di Italiano). Sei pareggi nelle ultime sette giornate per la squadra di Paolo Vanoli, reduce dal secondo 1-1 di fila con il Genoa all’Olimpico. Pur continuando a non migliorare nella fase realizzativa, il Torino, undicesimo in classifica, sembra aver ritrovato una certa solidità: mai incassato più di un gol nelle ultime sei.

Bologna-Torino: le ultime notizie sulle formazioni

Orsolini, dopo essere tornato a lavorare con il gruppo, si accomoderà in panchina. Dovrà saltare qualche turno invece Odgaard, l’altro caposaldo della formazione di Italiano, ma contro il Torino saranno assenti anche Ferguson e – probabilmente – De Silvestri. In attacco Castro è in vantaggio su Dallinga: alle spalle del giovane centravanti argentino Ndoye, Fabbian e Dominguez.

Dall’altro lato, Vanoli sarò costretto a rinunciare al “cervello” della sua squadra, lo squalificato Ricci. In mezzo toccherà all’ex Chelsea Casadei, arrivato durante il mercato invernale, ed a uno tra Gineitis e Linetty. Gli altri due rinforzi, Biraghi ed Elmas, insidiano rispettivamente Sosa e Karamoh: probabile la staffetta nella ripresa.

Come vedere Bologna-Torino in diretta tv e in streaming

Bologna-Torino, in programma venerdì alle 20:45 allo stadio “Dall’Ara” di Bologna, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Comparazione quote

La vittoria del Bologna è quotata a 1.77 su Goldbet e Lottomatica e a 1.75 su Snai. Il segno “Under 2.5” è quotato invece a 1.57 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Il pronostico

Il segno “Under 2.5” è stato una costante nelle ultime uscite di entrambe ed è un’opzione che si può prendere in considerazione, visto che né Bologna né Torino stanno facendo faville sul piano realizzativo. Leggera preferenza, tuttavia, per i padroni di casa, che nonostante qualche assenza eccellente dovrebbe riuscire a far registrare un altro risultato positivo (sarebbe il quarto di fila contro i granata).

Le probabili formazioni di Bologna-Torino

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Moro, Freuler; Ndoye, Fabbian, Dominguez; Castro.

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Pedersen, Coco, Maripan, Sosa; Casadei, Gineitis; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0