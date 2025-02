Pronostico Augsburg-Lipsia: i precedenti non mentono

Augsburg-Lipsia è una partita della ventiduesima giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Nella gara d’andata non c’è stata storia. Quattro a zero per il Lipsia e tutti a casa. Ora, alla fine di questo anticipo della ventiduesima giornata di Bundesliga potrebbero essere di nuovo Sesko e compagni ad esultare, ma il risultato, visti i numeri che ci sono andando ad analizzare i confronti tra queste due formazioni, sarà sicuramente diverso.

Intanto, prima di addentrarci in quello che ci interessa, c’è da dire una cosa: la classifica parla chiaro e mette in evidenza quelle che sono le caratteristiche diverse di queste due squadre che lottano per obiettivi diversi. Certo, i padroni di casa, che mirano ad una salvezza tranquilla, possono stare sereni. Ci sono già troppi punti di distacco su quella che è la terz’ultima che andrebbe allo spareggio per la salvezza, quindi è evidente che, in questa partita, le motivazioni faranno la differenza. Sì, perché il Lipsia ne ha tantissime: vincendo aggancerebbe il Francoforte al terzo posto, almeno per una notte, e poi darebbe anche un bello scossone alla propria graduatoria, mantenendo, almeno per un’altra settimana, quello che è il quarto posto e che, come sappiamo, garantisce un posto nella prossima Champions League salutata con largo anticipo quest’anno.

Insomma, visto tutto questo, crediamo fortemente che siano gli ospiti i favoriti. Ma come vi abbiamo detto prima, con un risultato diverso rispetto a quello venuto fuori nel match d’andata.

Come vedere Augsburg-Lipsia in diretta tv e streaming

Augsburg-Lipsia è in programma venerdì alle 20:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

La vittoria del Lipsia è quotata 2.15 Goldbet e Lottomatica e a 2.15su Snai.

Il pronostico

Se all’andata l’Augsburg non era riuscito in nessun modo a trovare la via della rete, quando gioca in casa, contro il Lipsia in questo caso, riesce quasi sempre ad andare in gol. Sarà così anche questa volta: vittoria ospite, almeno tre reti complessive, e almeno un gol per squadra. Il quadro è completo.

Le probabili formazioni di Augsburg-Lipsia

AUGSBURG (3-4-2-1): Dahmen; Zesiger, Deger, Banks; Wolf, Maier, Onyeka, Giannoulis; Jensen, Claude-Maurice; Essende.

LIPSIA (3-4-1-2): Gulacsi; Geertruida, Bitshiabu, Castello; Baku, Haidara, Kampl, Raum; Xavi; Sesko, Openda.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3