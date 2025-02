I pronostici di venerdì 14 febbraio: Serie A, Serie B, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di venerdì 14 febbraio: ci sono gli anticipi di Serie A, Bundesliga, Liga e Ligue 1, in campo anche la Serie B e altri campionati minori.

L’alba della venticinquesima giornata di Serie A vede di fronte Bologna e Torino, squadre accomunate da una lunga serie di imbattibilità. Il segno “Under 2.5” è stato una costante nelle ultime uscite di entrambe ed è un’opzione che si può prendere in considerazione, visto che né Bologna né Torino stanno facendo faville sul piano realizzativo. Leggera preferenza, tuttavia, per i padroni di casa, che nonostante qualche assenza eccellente dovrebbe riuscire a far registrare un altro risultato positivo (sarebbe il quarto di fila contro i granata).

Più movimentati a livello di gol dovrebbero essere gli anticipi di Bundesliga e Premier League. In Germania il Lipsia sarà ospite dell’Augsburg, in Inghilterra ci sarà subito la rivincita in Brighton-Chelsea dopo il confronto di FA Cup vinto 2-1 dai padroni di casa. La squadra allenata da Maresca da dicembre in poi ha perso un po’ la bussola ed è diventata discontinua nel rendimento, ma costante a livello di gol: ha sempre sia segnato che subito nelle ultime cinque partite ufficiali.

I pronostici sulle altre partite

Nella Saudi Pro League attesa l’ennesima goleada dell’Al Hilal che ha segnato finora ben 59 gol su 19 partite disputate. Nella Ligue 1 il Brest smaltita la delusione per la sconfitta in Champions League contro il PSG, proverà a ritrovare il sorriso in Ligue 1 dove PSG a parte ha sempre vinto nelle ultime quattro partite: l’Auxerre non è avversario insormontabile.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Brest-Auxerre, Ligue 1, ore 20:45

Vincenti

Lipsia o pareggio (in Augsburg-Lipsia, Bundesliga, ore 20:30)

(in Augsburg-Lipsia, ore 20:30) Catanzaro o pareggio (in Catanzaro-Cittadella, Serie B, ore 20:30)

(in Catanzaro-Cittadella, ore 20:30) Bologna (in Bologna-Torino, Serie A, ore 20:45)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Al Nasr-Al Wasl, EAU League , ore 17:00

, ore 17:00 Al Hilal-Al Riyadh , Saudi Pro League , ore 18:00

, , ore 18:00 Den Hag-Jong Ajax, Eerste Divisie, ore 20:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Augsburg-Lipsia , Bundesliga , ore 20:30

, , ore 20:30 Brighton-Chelsea, Premier League, ore 21:00

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 5.94 GOLDBET ; 6.28 SNAI; 5.94 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Girona-Getafe, Liga, ore 21:00