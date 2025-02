Sinner sta crollando: caos nella classifica Atp che vede l’italiano al momento primo e indiscusso. La situazione è da seguire con attenzione

Jannik Sinner ha preso Alcaraz come numero settimane in testa alla classifica Mondiale Atp e la prossima settimana supererà lo spagnolo. Quindi, per chi ancora era dietro a questa statistica, non c’è più niente da fare. Il tennista azzurro è il più forte e non ci sono dubbi nemmeno per quelli più reticenti.

Sinner tornerà a giocare, dopo aver dominato e vinto gli Australian Open, nel torneo di Doha il prossimo 17 febbraio. Sul cemento, che è la superficie migliore per lui, cercherà ovviamente di vincere ancora anche perché, secondo quanto riportato da OA Sport, nella classifica mondiale le cose potrebbero cambiare anche in breve tempo. E andiamo a vedere, insomma, quello che potrebbe succedere nelle prossime settimane. Se non è caos, poco ci manca.

Sinner, ecco la situazione nella classifica Atp

Il fuoriclasse della racchetta ha deciso, come sappiamo, di non difendere il trionfo a Rotterdam nello scorso anno. E quei 500 punti “gli sono stati sottratti però soltanto in occasione dell’aggiornamento del ranking ATP effettuato lunedì 10 febbraio. Il motivo del ritardo è dovuto al fatto che lo scorso anno si giocò a Rotterdam una settimana dopo rispetto a quanto accaduto in questa stagione”.

“Questa è la ragione per cui Jannik Sinner ha perso 500 punti nella classifica mondiale questa settimana e per cui è sceso da 11.830 a 11.330 punti. Il tennista italiano occupa saldamente il primo posto in graduatoria, ma ora il vantaggio nei confronti dei più immediati inseguitori si è accorciato: 3.195 punti sul tedesco Alexander Zverev e 3.920 sullo spagnolo Carlos Alcaraz. Il teutonico potrebbe però ulteriormente avvicinarsi e scendere sotto il muro dei 3.000 punti di distacco”. Sì, perché Zverev ha deciso di giocare a Buenos Aires il torneo Atp 250 e ha decisamente la strada quasi in discesa, essendo il numero due della classifica mondiale e non dovendo affrontare chissà quali avversari. Quindi una situazione da tenere sotto controllo. Ma Sinner, a Doha, avrà immediatamente la possibilità di ristabilire le gerarchie.