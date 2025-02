Sinner ha fatto colpo: conquista fuori menu

Jannik Sinner ha colto nel segno ancora una volta. L’ennesima conquista, stavolta inaspettata, ti sorprenderà: così l’ha confessato davanti a tutti.

Qualcuno ha criticato, per la verità, la sua decisione di eclissarsi per un po’. Sarebbe dovuto volare a Rotterdam, una volta archiviati gli Australian Open, ma non lo ha fatto. Si è cancellato dal torneo e ha preso il primo volo per l’Italia, per fare ritorno a casa e godersi la famiglia e la neve.

Coerente con la sua scelta dall’inizio alla fine, ha perfino disertato l’incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. E se n’è andato a sciare, dispensando autografi e sorrisi ai tifosi che, appresa la notizia della sua presenza a Plan de Corones, si sono precipitati a conoscerlo. Adesso, però, dopo aver rimesso in moto i muscoli nel Principato di Monaco, è pronto a tornare in campo e a riprendere la stagione dal punto in cui l’aveva lasciata.

Il prossimo appuntamento sarà a Doha, dove il numero 1 del mondo guiderà il seeding e si batterà contro un parterre di tutto rispetto. A cercare di ostacolare il suo cammino ci sarà, fra tutti, Carlos Alcaraz, che gli ha appena “soffiato” il titolo di Rotterdam e che sembra agguerrito come non lo era da tempo. Con la differenza che l’iberico avrà una marcia in meno di quante non ne abbia Sinner, che nelle scorse ore ha ricevuto un elogio di quelli con la “E” maiuscola.

Che onore per Sinner: non le ha mandate a dire

Non è una novità che il fenomeno di San Candido sia amato in ogni dove e apprezzato tanto dai tifosi, quanto dagli addetti ai lavori. Mai ci saremmo aspettati, tuttavia, che un tale personaggio potesse disquisire del suo talento e della sua personalità.

Lo ha fatto eccome, invece, nientepopodimeno che Bill Gates, fondatore di Microsoft, intervistato nei giorni scorsi da Fabio Fazio a Che tempo che fa. In quell’occasione ha citato proprio il nostro Sinner, che come detto è in partenza per Doha, rilasciando delle dichiarazioni che avranno senz’altro inorgoglito il due volte campione di Melbourne.

“È incredibile, meraviglioso, non perde mai la calma – ha osservato Bill Gates a proposito del re del ranking Atp – Mi piace il suo atteggiamento positivo”. Infine, un commento che racchiude egregiamente tutto quello che è il nostro Jannik: “È davvero una stella”, ha concluso il magnate americano, che non avrebbe potuto spendere parole più belle per il giocatore nativo dell’Alta Pusteria.