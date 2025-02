Pronostico AZ Alkmaar-Galatasaray: out tre titolarissimi

AZ Alkmaar-Galatasaray è un match valido per l’andata degli spareggi di accesso agli ottavi di finale di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La seconda sconfitta esterna stagionale è costata molto cara al Galatasaray di Okan Buruk: due settimane fa, nell’ultima giornata della fase a girone unico, i giallorossi hanno perso 2-1 in casa dell’Ajax, uscendo fuori dalle prime otto della maxiclassifica. Un k.o. doloroso, che li ha condannati a disputare gli spareggi per avere accesso agli ottavi di finale.

Sarebbe bastato vincere ad Amsterdam per evitare di giocare 2 partite in più: il Galatasaray si è svegliato tardi ed il gol di Osimhen in pieno recupero – a proposito, l’ex attaccante del Napoli, ammonito, salterà l’andata dello spareggio per squalifica insieme a Torreira e Sanchez – non è bastato per evitare la sconfitta alla Johan Cruijff Arena. Da quella partita il club di Istanbul, rinforzatosi nel mercato invernale con l’arrivo di Morata dal Milan, ha ottenuto due vittorie (con il Gaziantep in campionato e con il Boluspor nella coppa nazionale). Domenica scorsa, invece, la sfida con l’Adana Demirspor è stata interrotta dopo pochi minuti per via della clamorosa protesta degli ospiti, che hanno abbandonato il campo in seguito al discusso rigore assegnato per un atterramento di Mertens (poi trasformato da Morata).

Il “Gala” rimane comunque primo in classifica, a -3 dal Fenerbahçe di José Mourinho che però si sta rifacendo sotto. In Europa League i turchi affronteranno un’altra olandese, l’AZ Alkmaar, già incrociata durante la fase a girone unico: a novembre finì 1-1.

Gli uomini di Maarten Martens in coppa hanno brillato particolarmente tra le mura amiche (3 vittorie e un pareggio), chiudendo al diciannovesimo posto. In Eredivisie invece sono quarti, con il fiato sul collo dell’Utrecht terzo, e vengono da due vittorie – in nessuna delle due hanno subito gol – con Willem II e Zwolle.

Come vedere AZ Alkmaar-Galatasaray in diretta tv e in streaming

AZ Alkmaar-Galatasaray è in programma giovedì alle 21:00 e si giocherà all’AFAS Stadion di Alkmaar, nei Paesi Bassi. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport (canale 253) ed in chiaro su TV8 (tasto 8 del telecomando). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Potrebbe partire in salita il cammino del Galatasaray nella fase ad eliminazione diretta. L’AZ sa come rendersi indigesto, soprattutto davanti al suo pubblico. Non è da escludere che gli olandesi, anche alla luce delle numerose assenze in casa giallorossa, riescano ad evitare quantomeno la sconfitta in una gara da almeno un gol per parte.

Le probabili formazioni di AZ Alkmaar-Galatasaray

AZ ALKMAAR (4-2-3-1): Owusu-Oduro; Kasius, Goes, Penetra, Wolfe; Koopmeiners, Clasie; Poku, Mijnans, Lahdo; Parrott.

GALATASARAY (4-2-3-1): Muslera; Jelert, Ayhan, Bardakci, Jakobs; Kutlu, Sara; Yilmaz, Mertens, Akgun; Morata.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1