I pronostici di giovedì 13 febbraio: Europa League e Conference League

I pronostici di giovedì 13 febbraio: si giocano gli spareggi di qualificazione agli ottavi di finale di Europa League e Conference League.

Terminata la due giorni di Champions League, protagoniste del giovedì sono Europa League e Conference League con ben 16 partite in programma: si gioca l’andata degli spareggi di qualificazione agli ottavi di finale, dove hanno già trovato posto Lazio e Fiorentina grazie all’ottimo cammino fatto nella fase a girone unico.

Non è andata altrettanto bene alla Roma, costretta ora ad affrontare il Porto che l’ha sempre eliminato nei tre precedenti negli scontri a eliminazione diretta. La partita di andata non sarà semplice, ma gli avversari non stanno brillando in campionato e a gennaio hanno ceduto due “big”: Galeno e Nico Gonzalez. I giallorossi rivitalizzati da Ranieri sembrano in grado di segnare almeno un gol.

I pronostici sulle altre partite

In netta ripresa nell’ultimo periodo anche la Real Sociedad, che ha le carte in regola per uscire indenne dalla trasferta col Midtjylland. Il Fenerbahce di Mourinho, qualificatosi per un soffio, parte favorito in casa contro l’Anderlecht.

Le due partite di Europa League che promettono il maggior numero di gol statistiche alla mano sono AZ Alkmaar-Galatasaray e Twente-Bodo Glimt.

Pronostici: la scelta del Veggente

• GOL in Gent-Betis, Conference League, ore 21:00

Vincenti

Real Sociedad o pareggio (in Midtjylland-Real Sociedad, Europa League , ore 21:00)

(in Midtjylland-Real Sociedad, Europa League ore 21:00) Fenerbahçe (in Fenerbahçe-Anderlecht, Europa League , ore 21:00)

(in Fenerbahçe-Anderlecht, Europa League ore 21:00) Copenaghen (in Copenaghen-Heidenheim, Conference League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Molde-Shamrock Rovers , Conference League , ore 18:45

, , ore 18:45 Vikingur-Panathinaikos , Conference League, ore 18:45

, Conference League, ore 18:45 Twente-Bodo Glimt, Europa League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

TSC-Jagiellonia , Conference League, ore 21:00

, Conference League, ore 21:00 Union Saint Gilloise-Ajax , Europa League, ore 18:45

, Europa League, ore 18:45 AZ Alkmaar-Galatasaray, Europa League, ore 21:00

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 13.42 GOLDBET ; 12.91 SNAI; 13.42 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Porto-Roma, Europa League, ore 21:00