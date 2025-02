Esplode la bomba sulla Ferrari: tifosi di Hamilton senza parole

Esplode la bomba sulla Ferrari: i tifosi di Hamilton senza parole dopo la sentenza del grande ex. Ecco cosa sta succedendo dentro la Rossa

Lewis Hamilton in Ferrari è qualcosa che nessuno pensava mai di vedere. Nessuno pensava mai potesse succedere. E invece è così e tra pochi giorni inizierà davvero il conto alla rovescia.

La curiosità è tantissima. E non solo per quanto riguarda i tifosi della Rossa, ma anche per tutti gli altri che nel corso di questi mesi non hanno fatto che emettere sentenze sulla scelta di Elkann e di Vasseur. Il sette volte campione del mondo arriva in Italia con una sola intenzione che conosciamo tutti: quella di vincere l’ottavo titolo mondiale della sua carriera e poi chiudere diventando leggenda. Sarà così? Tutti noi, onestamente, speriamo che tutto questo possa succedere. Poi sappiamo benissimo, pure, che non sarà semplice perché la macchina non è stata assai competitiva negli anni passati e, vuoi o non vuoi, è sempre quella che fa la differenza. Detto questo, a poche settimane dall’inizio ufficiale del Mondiale, è arrivata un’altra sentenza.

Esplode la bomba in Ferrari: le parole di Berger

A parlare questa volta, intervistato da Auto, Motor und Sport, e così come riportato da formulapassion.it in Italia, è stato Gerhard Berger, ex pilota, anche della Ferrari tra le altre. “Questa stagione punterei tutto sulla Ferrari. Non saprei dire se sarà campione Hamilton o Leclerc o se vinceranno il mondiale piloti o costruttori, ma vinceranno un titolo. Questa è la mia impressione, ci è voluto un po’ ma si sono avvicinati parecchio. Sono ben posizionati come motore e telaio e hanno una coppia di piloti di alto livello”.

E poi su Hamilton ha detto questo: “Penso avesse bisogno di nuovi stimoli. Aveva due problemi: la Mercedes era diventata una macchina vincente solo sporadicamente e lui era lì da così tanto tempo, da aver bisogno di un cambio di scenario. Potrebbe tornare a dare il massimo, anche se credo avrà difficoltà a fronteggiare la velocità di Leclerc”.