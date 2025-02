Sinner a Doha, caos sul sorteggio: torneo nella bufera

Caos a Doha: nel mirino il sorteggio del tabellone principale del torneo.

In un primo momento, aveva concordato con il suo team di passare da Rotterdam, una volta archiviata l’edizione 2025 degli Australian Open. Come noto, però, Jannik Sinner ha poi deciso di non partecipare all’Abn Amro Open e di concedersi, al contrario, un po’ di riposo, dopo le fatiche di Melbourne e la vittoria del suo terzo Slam.

Fatta eccezione per questa piccola modifica seguirà, adesso, la programmazione originaria, motivo per il quale dal 17 al 22 febbraio prossimi sarà a Doha per il Qatar Open Atp. Proprio come quello che è stato disputato la scorsa settimana nei Paesi Bassi, anche questo evento si avvarrà della partecipazione di alcuni tra i campioni più illustri del circuito maggiore. Basti dire che, insieme al numero 1 del mondo, ci saranno anche Carlos Alcaraz, fresco di vittoria a Rotterdam, e Novak Djokovic, il cui infortunio sembrerebbe essere finalmente alle spalle.

Peccato solo che il torneo al quale prenderà parte Sinner non sia iniziato proprio nel migliore dei modi, anzi. Una vera e propria tempesta si è abbattuta nelle scorse ore sul Qatar Open, e se è vero che il buongiorno si vede dal mattino, sono in tanti a temere che questa edizione della competizione possa essere, in qualche modo, “maledetta”.

Che marasma a Doha: c’è una falla nel tabellone

A Doha non giocheranno solo gli uomini, ma anche le donne. Se per l’Atp si tratta di un torneo di categoria 500, per il gentil sesso quello che si gioca in Qatar è un Masters 1000.

E mentre sul fronte dei maschietti bisognerà attendere ancora qualche giorno perché si proceda con il sorteggio del tabellone principale, la Wta ha già fatto tutto. Il torneo femminile, al quale parteciperà anche la nostra Jasmine Paolini, inizierà prima, per cui si è già provveduto alla compilazione del main draw. Tutto si può dire, però, tranne che ogni cosa sia andata come doveva, visto che gli intoppi non sono di certo mancati.

Durante il sorteggio, infatti, si sono verificati diversi problemi tecnici. Ad un certo punto, pensate un po’, gli account social dell’evento hanno pubblicato un tabellone differente da quello ufficiale. Le critiche all’indirizzo degli organizzatori dell’appuntamento, naturalmente, non sono mancate, non fosse altro per la caratura della competizione e per l’impatto negativo che questi errori, inevitabilmente, avranno avuto sugli spettatori.