Pronostico Royale Union SG-Ajax: Farioli in emergenza

Royale Union SG-Ajax è uno spareggio per l’accesso agli ottavi di finale di Europa League. Statistiche, formazioni e dove vederla in tv e streaming

Sarà un Ajax in emergenza quello che si presenterà a giocarsi la gara d’andata dello spareggio di Europa League contro il Royale Union SG. Sono 6 gli indisponibili per Farioli, il tecnico italiano, che nello scorso weekend dopo più di due anni, ed è davvero incredibile come tutto questo sia potuto succedere, ha riportato i lancieri in testa alla classifica del massimo campionato olandese.

Sì, proprio così. Non succedeva da tantissimo tempo e il merito è tutto di un allenatore che sta dimostrando di essere pronto al grandissimo salto. Non che l’Ajax sia una squadra così, anzi, tutt’altro. Ma in questo momento gli olandesi non è che se la passino bene sotto il profilo economico e stanno continuando ad adottare quella tattica che ne ha fatto le fortune per molti anni: investire sui giovani e poi chissà, magari sfornare qualche giocatore importante da rivendere a caro prezzo. Sicuramente allenare l’Ajax è affascinante, ma allenare in Italia (si è parlato anche della Roma come possibile destinazione) ha tutto un altro sapore.

In emergenza, come detto gli ospiti, ma nonostante questo, sottolineando quello che è un momento di forma davvero importante, è altamente probabile che i lancieri possano riuscire – si gioca anche in un campo diverso rispetto a quello delle partite casalinghe dell’Union SG – a fare il colpaccio esterno che metterebbe in discesa, totalmente, il passaggio del turno. L’entusiasmo che si respira è contagioso e potrebbe aiutare a dare tutto nel corso di questa partita.

Come vedere Royale Union SG-Ajax in diretta tv e streaming

Il pronostico

Colpo esterno dell’Ajax in un match che regalerà sicuramente tre reti complessive e un gol per squadra. Nonostante le sei assenze, alcune pesantissime, il momento positivo in campionato farà giocare sulle ali dell’entusiasmo gli ospiti. Gara indirizzata, senza dubbio.

Le probabili formazioni di Royale Union SG-Ajax

ROYALE UNION SG (3-5-2): Moris; Sykes, Burgess, Leysen; Khalaili, Sadiki, Vanhoutte, El Hadj, Niang; Fuseini, Ivanovic.

AJAX (4-3-3): Pasveer; Gaei, Sutalo, Baas, Mokio; Fitz-Jim, Henderson, Taylor; Traore, Brobbey, Berghuis.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3