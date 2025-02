Pronostico Monaco-Benfica: l’ultimo precedente lascia il segno

Monaco-Benfica è un match valido per l’andata degli spareggi di accesso agli ottavi di finale di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il finale di novembre, quindi, lascia il segno. E che cosa vuole dire vi starete chiedendo. Beh, noi siamo convinti di una cosa in questa partita, anche per quelli che sono in generale i numeri delle due formazioni sia in campionato sia appunto in Champions League. E il nostro pensiero ve lo sveliamo sotto, nel nostro pronostico.

Non si deciderà nulla alla fine di questi primi 90 minuti . Tutto rimandato alla prossima settimana quando il Benfica giocherà in casa e sa benissimo di avere un piccolo vantaggio. Le due formazioni, però, nel corso appunto della gara giocata il 27 novembre del 2024, hanno dato abbastanza spettacolo. A vincere sono stati i lusitani, che hanno segnato tre gol e ne hanno fatti due. Diciamo che sarà difficile riuscire di nuovo in questa impresa ( fare 3 gol fuori casa è sempre qualcosa che non capita spesso ), ma Di Maria e compagni potrebbero uscire indenni dal match del Principato.

Al sorteggio per gli spareggi non c’era nessun paletto. E infatti Monaco e Benfica si sono scontrate appunto nella prima fase, quella del campionato di Champions League, in una sola gara in terra francese. Adesso un nuovo scontro e, il fresco precedente, ci lascia il segno di come potrebbe andare a finire.

Come vedere Monaco-Benfica in diretta tv e in streaming

Monaco-Benfica è in programma mercoledì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 254). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

Il pareggio è quotato 3.65 su Goldbet, Lottomatica e 3.65 Snai.

Il pronostico

Un gol per squadra, questo è sicuro e lo diamo quasi per assicurato. Beh, assicurato no, non è che tutto poi esce come da previsioni. Ma ci sono alte possibilità che le due formazioni riescano a trovare nel corso del match la via della rete. La gara, infine, potrebbe anche finire in pareggio così da rimandare, come detto, ogni discorso qualificazione alla prossima settimana.

Le probabili formazioni di Monaco-Benfica

MONACO (4-2-3-1): Majecki; Vanderson, Kehrer, Salisu, Caio Henrique; Zakaria, Magassa; Akliouche, Golovin, Ben Seghir; Biereth.

BENFICA (4-3-3): Trubin; Tomas Araujo, Antonio Silva, Otamendi, Fernandez; Florentino Luis, Aursnes, Kokcu; Di Maria, Pavlidis, Schjelderup.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1