Pronostico Feyenoord-Milan: caos totale alla vigilia del match

Feyenoord-Milan è un match valido per l’andata degli spareggi di accesso agli ottavi di finale di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Sarà sicuramente una doppia sfida dai numerosi significati quella tra Feyenoord e Milan. Innanzitutto perché è il primo confronto dal lontano 1970: all’epoca questa competizione si chiamava ancora Coppa dei Campioni e ad avere la meglio, nel doppio confronto, furono gli olandesi, poi addirittura vincitori del trofeo. Ma è una gara speciale anche per via dei recenti intrecci di mercato, che negli ultimi giorni della sessione invernale hanno portato l’attaccante messicano Gimenez, fino a pochi giorni fa un giocatore del Feyenoord, a vestire la maglia rossonera.

Emozioni contrastanti, dunque, per il centravanti che ha impiegato poco tempo per segnare la sua prima rete con il suo nuovo club, realizzando il gol del 2-0 sabato scorso ad Empoli, seconda vittoria di fila per il Diavolo dopo quella, abbastanza netta, ottenuta in Coppa Italia con la Roma. Gimenez, tuttavia, non saluterà il suo vecchio allenatore, Brian Priske: proprio alla vigilia del match con il Milan, il club di Rotterdam ha deciso di sollevare dall’incarico il tecnico danese “a causa dei risultati troppo incoerenti dell’ultimo periodo”.

Olandesi troppo altalenanti

Un vero e proprio terremoto prima di una partita così delicata: a Priske non è bastata la vittoria per 3-0 contro lo Sparta dello scorso weekend, preceduta in ogni caso da tre sconfitte di fila, incluso il pesantissimo 6-1 in casa del Lille nell’ultima giornata della fase campionato di Champions League. In effetti la situazione in cui versa il Feyenoord in Eredivisie non è così florida: quinto posto in classifica, ormai a distanza siderale da PSV e Ajax, intente a lottare per il titolo.

Meglio in Europa, dove Hancko e compagni hanno chiuso al 19esimo posto a quota 13 punti, 2 in meno del Milan, che ha fallito l’approdo tra le prime otto proprio nell’ultimo turno in seguito alla sorprendente sconfitta con la Dinamo Zagabria. Il mercato, in ogni caso, sembra aver rivitalizzato la squadra di Sergio Conceiçao, che adesso in attacco ha due opzioni molto interessanti come Joao Felix e Gimenez: entrambi dovrebbero giocare dal 1′ a Rotterdam, con Pulisic e Leao esterni in una sorta di 4-2-4. Assenti Musah (squalificato), Florenzi, Emerson Royal e Loftus-Cheek. Non sono poche le defezioni neppure nel Feyenoord, senza Bijlow, Stengs, Zerrouki e Trauner. Nel posto che fu di Gimenez, al centro del tridente, giocherà l’argentino Carranza.

Come vedere Feyenoord-Milan in diretta tv e in streaming

La sfida tra Feyenoord e Milan è in programma mercoledì alle 21:00 e si giocherà al De Kuip di Rotterdam, nei Paesi Bassi. L’incontro verrà trasmesso in streaming su Amazon Prime Video. La telecronaca sarà effettuata da Sandro Piccinini, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini. Abbonarsi alla piattaforma, che ha l’esclusiva su 16 gare del mercoledì di Champions League, ha un costo di 4,99 euro al mese o di 49,90 euro all’anno. Chi non è ancora abbonato può attivare gratis una prova di 30 giorni.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.50 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “X2” è quotato invece a 1.32 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

L’esonero dell’allenatore Priske a poche ora dalla sfida ha gettato nel caos l’ambiente Feyenoord ma lo stadio De Kuip resta un impianto ostico per le italiane – i padroni di casa hanno perso solo una volta nelle ultime 11 gare casalinghe contro club di Serie A – e per il Milan non sarà semplice imporsi sugli olandesi già all’andata. Ad ogni modo è assai probabile che gli uomini di Conceiçao riescano ad evitare quantomeno la sconfitta in un match che non dovrebbe lesinare spettacolo ed emozioni. Previsto almeno un gol per parte.

Le probabili formazioni di Feyenoord-Milan

FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Nieuwkoop, Beelen, Hancko, Smal; Moder, Hwang, Timber; Hadj Moussa, Carranza, Paixão.

MILAN (4-4-2): Maignan; Walker, Tomori, Pavlović, Hernández; Pulišić, Fofana, Reijnders, Leão; João Félix, Giménez.

Il Feyenoord riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-1