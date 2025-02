Pronostico Ferencvaros-Viktoria Plzen: momento no per una delle due

Ferencvaros-Plzen è uno spareggio per l’accesso agli ottavi di finale di Europa League. Statistiche, formazioni e dove vederla in tv e streaming

Stanno attraversando un momento tutt’altro che positivo gli ungheresi del Ferencvaros che, nelle ultime tre uscite, non hanno mai vinto. Certo, in casa cambia poco, fa un campionato diverso ed è la seria candidata a vincere il campionato, ma in Europa le cose non è che siano così semplici, anzi.

Rimane favorito per i bookmaker il Ferenvaros, ma è evidente che il Plzen, che ha chiuso davanti nel girone unico di Europa League, sente la possibilità di prendersi una vittoria importante che potrebbe mettere tranquillamente in discesa il discorso qualificazione. I cechi in trasferta nelle ultime due uscite hanno perso, contro Sigma Olomuc e contro Athletic Bilbao, ma prima di questo doppio scossone avevano fatto molto bene. Sei vittorie e un pareggio nelle gare giocate fuori prima di queste due, e diciamo che è una squadra che si esprime in diverse occasioni molto meglio in trasferta. Un fattore questo da tenere sotto osservazione.

C’è un solo precedente tra queste due formazioni, un’amichevole giocata un anno fa su campo neutro. Una vittoria del Plzen, in questo caso, anche se non la possiamo ovviamente prendere in considerazione. Quello che possiamo prendere in considerazione, invece, è il fatto che questo match sia finito 1-3 per i cechi. E un gol per squadra ce lo aspettiamo anche nella serata di giovedì.

Come vedere Ferencvaros-Plzen in diretta tv e streaming

La sfida Ferencvaros-Plzen, valida per lo spareggio d’andata che mette in palio l’accesso agli ottavi di finale, giovedì alle 18:45. L’Europa League è un’esclusiva assoluta di Sky e di NowTV. Sky trasmetterà una partita in chiaro sul canale TV8 del digitale terrestre, ma non riguarderà le due squadre italiane, bensì il miglior match delle formazioni straniere. Per tutti i nuovi abbonati a NowTV c’è una grande promo: il PassSport mensile in offerta con uno sconto del 40%. Si paga 14,99 euro invece di 24,99 euro si ha accesso a tanti contenuti: tre partite di Serie A per ogni giornata di campionato, la Champions League, i migliori tornei di tennis al mondo, la NBA, la Formula 1, la MotoGP, l’Eurolega di basket.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Plzen è quotata 3.15 su Goldbet e Lottomatica e a 3.10 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Un gol per squadra, tre gol complessive, e una vittoria esterna per mettere in discesa il discorso qualificazione. Sì, dovrebbe andare tutto in questo modo.

Le probabili formazioni di Ferencvaros-Plzen

FERENVCAROS (4-2-3-1): Varga; Makreckis, Cisse, Gartenmann, Civic; Toth, Romao; Traore, Abu Fani, Ben Romdhane; Saldanha.

PLZEN (3-4-1-2): Jedlicka; Hejda, Markovic, Jamelka; Havel, Kalvach, Cerv, Cadu; Sulc; Adu, Vydra.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2