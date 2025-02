Pronostico Celtic-Bayern Monaco: qualificazione ipotecata già all’andata

Celtic-Bayern Monaco è un match valido per l’andata degli spareggi di accesso agli ottavi di finale di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il Bayern Monaco è rientrato tra quelle big d’Europa, nonché principali candidate alla vittoria della coppa dalle grandi orecchie, che non ce l’hanno fatta a chiudere tra le prime 8 nel mini-campionato che è andato in scena tra settembre e gennaio. Sconfitti tre volte in cinque partite, i bavaresi si sono dovuti accontentare di concludere la fase a girone unico al dodicesimo posto, posizione che non gli consente di evitare lo spareggio di accesso agli ottavi di finale.

Il sorteggio, tuttavia, non è stato inclemente con la squadra di Vincent Kompany. Kane e compagni sono stati abbinati ad uno degli avversari sulla carta più abbordabili tra quelli che avrebbero potuto incrociare: gli scozzesi del Celtic. Uno scoglio che, questo Bayern Monaco che procede ormai a velocità crociera – pur con qualche sporadico inciampo, dovrebbe superare senza problemi, visto l’enorme divario tra le due rose. Nel fine settimana, nel frattempo, gli uomini di Kompany, primi in classifica in Bundesliga, hanno allungato ulteriormente sul Bayer Leverkusen: 3-0 senza appello al Werder Brema – la difesa è tornata a far registrare un clean sheet dopo 5 gare – ed allungo sui campioni di Germania in carica (+8), fermati dal Wolfsburg.

Celtic, qualificazione costruita in casa

Un cammino ancor più netto, se vogliamo, quello del Celtic in Premiership, il massimo campionato scozzese: i biancoverdi di Brendan Rodgers guardano tutti dall’alto verso il basso e sono a +13 sui rivali dei Rangers.

Quest’anno hanno fatto bene anche in Europa, sfruttando come al solito il fattore campo – 3 vittorie davanti ai loro tifosi – e totalizzando 12 punti, che sono valsi il 21esimo posto. Rodgers, che sedeva in panchina anche nei due precedenti tra Celtic e Bayern Monaco del 2017 (due vittorie su due per i bavaresi), dovrà rinunciare al giapponese Maeda, squalificato, ma è in dubbio anche il portiere titolare Schmeichel. Ha qualche problema anche Kompany, dal momento che i vari Gnabry, Davies, Ito e Palhinha potrebbero dare forfait.

Come vedere Celtic-Bayern Monaco in diretta tv e in streaming

La sfida tra Celtic e Bayern Monaco è in programma mercoledì alle 21:00 al Celtic Park di Glasgow, in Scozia. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport (canale 252) ed in chiaro su TV8 (tasto 8 del telecomando). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.55 su Goldbet e Lottomatica e a 1.57 su Snai. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 1.37 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Premettendo che il Celtic rimane sempre una squadra pericolosa tra le mura amiche e non può essere in nessun caso sottovalutato, crediamo che il Bayern Monaco riesca ad imporsi sugli scozzesi e pure ad indirizzare la qualificazione in vista del ritorno. I bavaresi dovrebbero avere la meglio con almeno due gol di scarto in una gara in cui anche i padroni di casa troveranno verosimilmente la via del gol.

Le probabili formazioni di Celtic-Bayern Monaco

CELTIC (4-3-3): Schmeichel; Johnston, Carter-Vickers, Trusty, Taylor; Engels, McGregor, Hatate; Kühn, Idah, Jota.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Upamencano, Kim, Guerreiro; Kimmich, Pavlović; Olise, Musiala, Sané; Kane.

Il Celtic riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-3