I pronostici di mercoledì 12 febbraio: Champions League, Premier League e Championship

I pronostici di mercoledì 12 febbraio: ci sono gli altri quattro spareggi di Champions League, la Championship e un recupero di Premier League.

Proseguono questo mercoledì le partite di andata degli spareggi di qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. In campo altre due squadre italiane impegnate in trasferta: l’Atalanta se la vedrà con il Club Brugge, avversario ampiamente alla portata della corazzata di Gasperini, mentre il Milan non dovrà sottovalutare – quando meno in questa sfida d’andata – il Feyenoord, sempre temibile in casa.

Avere però prelevato proprio dai diretti avversari il bomber Gimenez nel corso del calciomercato invernale, e trovarsi di fronte una squadra che ha appena esonerato l’allenatore Priske, rendono comunque il Milan leggermente favorito anche per stasera: doppia chance esterna e probabile anche almeno un gol per squadra.

I pronostici sulle altre partite

Colpaccio esterno possibile per il Bayern Monaco, troppo superiore al Celtic pur sempre temibile quando gioca in casa e per questo motivo probabilmente a segno almeno una volta. I gol dovrebbero arrivare puntuali – come già accaduto nel precedente della fase a girone – tra Monaco e Benfica.

Stasera si gioca anche un recupero di Premier League: il Liverpool dopo la clamorosa eliminazione patita in FA Cup giocando però con le riserve, schiererà la formazione tipo per avere la meglio nel derby sulle Everton e aumentare così il vantaggio in classifica sull’Arsenal secondo.

Pronostici: la scelta del Veggente

• X2 + OVER 1,5 in Club Brugge-Atalanta, Champions League, ore 18:45

Vincenti

Bayern Monaco (in Celtic-Bayern Monaco, Champions League , ore 21:00)

(in Celtic-Bayern Monaco, Champions League ore 21:00) Liverpool (in Everton-Liverpool, Premier League , ore 21:00)

(in Everton-Liverpool, Premier League ore 21:00) Burnley (in Burnley-Hull City, Championship, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Club Brugge-Atalanta , Champions League , ore 18:45

, , ore 18:45 Celtic-Bayern Monaco, Champions League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Feyenoord-Milan , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Monaco-Benfica, Champions League, ore 21:00

Il “clamoroso”

• X in Feyenoord-Milan, Champions League, ore 21:00