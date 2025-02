Pronostico Club Brugge-Atalanta: il dato su Retegui fa impressione

Club Brugge-Atalanta è un match valido per l’andata degli spareggi di accesso agli ottavi di finale di Champions League e si gioca mercoledì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Ha ripreso a marciare l’Atalanta, o almeno contro il Verona in Serie A ha dato questa impressione. Il cinque a zero finale per la truppa di Gasperini è stato un segnale importante per la Dea che rimane, anche se il Gasp non lo dirà mai, pure in corsa per lo scudetto. I cinque punti di svantaggio dal Napoli non sono così irrecuperabili e, inoltre, i nerazzurri, nonostante gli infortuni, hanno una rosa migliore di quella azzurra di Conte.

Detto questo, è evidente che il pensiero adesso è solo alla Champions League e alla gara d’andata contro il Brugge che vale una grossa fetta di passaggio del turno. E con un Retegui in questa forma, autore di 4 reti nella trasferta veneta e che ha già toccato quota 20 in campionato è tutto possibile. C’è una statistica, pure, abbastanza incredibile per il centravanti della nazionale azzurra, che fa davvero impressione e che mette in evidenza quello che è il momento del giocatore. Retegui è il calciatore più “overperformance” dei top 5 campionati europei. Ha segnato quasi 9 gol in più di quelli attesi. Insomma, trasforma in oro ogni pallone che tocca o quasi.

Contro il Club Brugge, comunque, non sarà una passeggiata di salute. La squadra belga ha fermato la Juventus nel girone – certo, la Juve andava ad una velocità ridotta di quella che di solito contraddistingue la Dea e ha pure avuto un paio di occasioni per passare – e ha una certa esperienza in questa manifestazione. Ecco perché Gasperini non si fida. Ma è evidente che la sua squadra parta favorita.