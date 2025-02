Pronostico Brest-PSG: una costante negli ultimi sei precedenti

Brest-PSG è un match valido per l’andata degli spareggi di accesso agli ottavi di finale di Champions League e si gioca martedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Con la nuova formula i cosiddetti euroderby sono possibili già dagli spareggi di accesso agli ottavi e non deve stupire, perciò, se a contendersi un posto tra le prime 16 del continente saranno due club francesi, il sorprendente Brest – alla sua prima storica partecipazione alla manifestazione continentale più importante – ed il PSG di Luis Enrique.

Nella storia della Champions League, peraltro, era accaduto soltanto una volta che due squadre transalpine si sfidassero nella fase ad eliminazione diretta della coppa dalle grandi orecchie: l’unico precedente risale alla stagione 2009-10, quando il derby fu tra Lione e Bordeaux. Inutile dire che per il Brest è già una grande “vittoria” aver superato la fase a girone unico. Gli uomini di Eric Roy sono stati la grande sorpresa della prima parte, riuscendo a vincere ben 4 partite ed a strappare pure un insperato pareggio con i campioni di Germania del Bayer Leverkusen. Poi il calo nelle due gare di gennaio – sconfitte nette con Shakhtar Donetsk e Real Madrid – che hanno fatto scivolare i biancorossi al 18esimo posto in classifica.

Dieci giorni fa fu “manita” PSG

Il PSG ha totalizzato lo stesso numero di punti, 13. Partenza al rallenty quella dei campioni di Francia – battuti da Arsenal, Atletico Madrid e Bayern Monaco – e costretti a dare il tutto per tutto nelle ultime giornate (vittorie con Manchester City e Stoccarda) per scongiurare una clamorosa eliminazione.

I parigini, che a gennaio si sono rinforzati con l’acquisto dell’ex Napoli Kvaratskhelia, arrivano a questa sfida in grandissima forma. Sono imbattuti da novembre in tutte le competizioni e guidano la vetta della classifica della Ligue 1 con 10 punti di vantaggio sul Marsiglia secondo. Il Brest invece è ottavo, in corsa per un posto in Europa. Nello scorso fine settimana è tornato a vincere in campionato piegando 2-0 il Nantes.

Nei due precedenti stagionali – l’ultimo è andato in scena appena dieci giorni fa – non c’è stata praticamente storia: il PSG ha stravinto in entrambe le occasioni (3-1 e 2-5), non riuscendo però a tenere la porta inviolata. Nella gara d’andata Roy dovrà fare a meno di Martin, Amavi e Locko, mentre Luis Enrique non avrà il solo Zaire-Emery. Nel tridente offensivo dei parigini, oltre a Barcola e Kvaratskhelia – l’esterno georgiano ha segnato il suo primo gol nel match con il Monaco, strapazzato 4-1 venerdì scorso – il tecnico iberico si affida ad un ispiratissimo Dembélé, autore di 8 gol nelle ultime tre uscite.

Come vedere Brest-PSG in diretta tv e in streaming

La sfida Brest-PSG è in programma martedì alle 18:45 allo Stade du Roudourou di Guingamp, in Francia. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Nove vittorie del PSG negli ultimi 10 precedenti tra campionato e Coppa di Francia, con la costante del segno “Over 2.5” che si è sempre verificato nelle ultime 6 sfide. In Champions League, visto lo strabordante stato di forma dei parigini, non ci aspettiamo nulla di diverso. E non è da escludere che, come è avvenuto nei due precedenti stagionali, riesca a trovare la via del gol pure il Brest.

Le probabili formazioni di Brest-PSG

BREST (4-3-3): Bizot; Lala, Chardonnet, Coulibaly, Pereira Lage; Camara, Lees-Melou, Magnetti; Doumbia, Ajorque, Sima.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Fabian Ruiz, Vitinha, Joao Neves; Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3