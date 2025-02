I pronostici di martedì 11 febbraio: Champions League e Championship

I pronostici di martedì 11 febbraio: al via gli spareggi di Champions League, in campo anche Championship, League One e League Two.

Terminata la prima rivoluzionaria fase a girone unico della Champions League, il nuovo format prevede ora gli spareggi di qualificazione agli ottavi di finale. La classifica finale e il sorteggio hanno messo di fronte per l’ennesima volta Manchester City e Real Madrid che hanno sempre dato spettacolo nelle numerose occasioni in cui si sono trovate una di fronte all’altra.

Gli ultimi 6 precedenti, tutti andati in scena nella fase ad eliminazione diretta, sono sempre stati emozionanti: dall’incredibile rimonta del Real Madrid nella semifinale di ritorno del 2022 alla “vendetta” della squadra di Guardiola l’anno successivo coi Blancos schiantati 4-0 all’Etihad Stadium, fino ad arrivare al combattutissimo doppio confronto dello scorso aprile vinto dalle Merengues ai calci di rigore.

I pronostici sulle altre partite

Il pronostico sui gol appare il più sensato visti gli alti e i bassi nel rendimento di entrambe le squadre. Stesso discorso per Sporting CP-Borussia Dortmund, mentre nelle altre due partite di questo martedì a partire favorite sono il PSG e la Juventus. La squadra di Luis Enrique affronta il Brest battuto in nove degli ultimi dieci precedenti, con i sei più recenti tutti terminati col segno “over 2,5”.

La Juventus si ritroverà quel PSV demolito 3-1 nella partita della fase a girone: i bianconeri sono poi crollati nel rendimento, ma hanno le carte in regola per centrare un’altra vittoria contro gli olandesi che in campo europeo fanno sempre una gran fatica quando giocano lontano da casa.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Manchester City-Real Madrid, Champions League, ore 21:00

Vincenti

PSG (in Brest-PSG, Champions League , ore 18:45)

(in Brest-PSG, Champions League ore 18:45) Juventus (in Juventus-PSV, Champions League , ore 21:00)

(in Juventus-PSV, Champions League ore 21:00) Norwich (in Norwich-Preston, Championship, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Brest-PSG , Champions League , ore 18:45

, , ore 18:45 Juventus-PSG, Champions League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Manchester City-Real Madrid , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Sporting CP-Borussia Dortmund, Champions League, ore 21:00

Il “clamoroso”

• 2 + GOL in Brest-PSG, Champions League, ore 21:00