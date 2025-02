Pronostico Inter-Fiorentina: rivincita immediata dopo la débâcle

Inter-Fiorentina è una partita valida per la ventiquattresima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

I recuperi, da qualche anno a questa parte, rappresentano un vero e proprio tallone d’Achille per l’Inter, che a Firenze giovedì scorso ha rimediato una delle peggiori sconfitte degli ultimi anni (non perdeva con più di due gol di scarto addirittura dal 2019). Inevitabilmente un bruttissimo colpo nel testa a testa con il Napoli di Antonio Conte per lo scudetto. Nel capoluogo toscano i nerazzurri sono apparsi stanchi, svuotati, privi di idee ed incapaci di trovare un piano B per aggirare le contromisure prese dalla squadra di Raffaele Palladino.

Quattro giorni dopo, per uno strano scherzo del calendario, i campioni d’Italia in carica avranno l’opportunità di vendicare la batosta del “Franchi” (3-0, Ranieri e doppietta di uno scatenato Kean) per evitare di perdere ulteriore terreno nei confronti dei partenopei. Si gioca ovviamente a campi invertiti, dunque a San Siro, dove l’Inter quest’anno ha perso solamente una partita (il derby con il Milan dello scorso settembre). Simone Inzaghi ha detto che si aspetta una reazione forte dopo la debacle di giovedì, in cui i suoi uomini non avranno alcun alibi. La Fiorentina, dal canto suo, sembra aver ritrovato le certezze perdute nel periodo a cavallo tra dicembre e gennaio: nonostante una rosa decimata – Palladino contro l’Inter non ha potuto utilizzare i nuovi acquisti – la Viola ha fatto un figurone, disputando una delle migliori partite della stagione e portando a casa il terzo successo di fila dopo quelli con Lazio e Genoa. Il sogno Champions League è ancora vivo, coi gigliati in piena corsa per il quarto posto insieme a Lazio e Juventus.

Inter-Fiorentina: le ultime notizie sulle formazioni

Inzaghi dovrà fare a meno di Dumfries, ammonito nel derby con il Milan e squalificato: al suo posto Darmian. L’altra novità rispetto alla gara di Firenze riguarderà il terzetto di difesa, dove Pavard prenderà il posto di Bisseck. Calhanoglu partirà dal 1′ ma il regista turco non è ancora al 100% dopo il lungo stop per infortunio: è viva la concorrenza di Asllani.

Dall’altro lato Palladino dovrebbe recuperare Cataldi, ma a centrocampo è di nuovo disponibile pure Adli, che era squalificato giovedì. Cerca spazio anche Richardson, tra i migliori la scorsa settimana. In dubbio la presenza di Gudmundsson, assente quattro giorni fa per via dell’influenza. Comuzzo è squalificato, sulla trequarti invece potrebbe debuttare Zaniolo, in ballottaggio con Folorunsho.

Come vedere Inter-Fiorentina in diretta tv e in streaming

La sfida tra Inter e Fiorentina, in programma lunedì alle 20:45 allo stadio “Meazza” di Milano, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Nel recupero di giovedì l’Inter ha dominato il possesso ma senza mai essere pericolosa: l’intuizione del tecnico viola di intasare le fasce e bloccare di fatto gli esterni nerazzurri passando al 4-4-2 si è rivelata determinante. Quella di San Siro, tuttavia, sarà molto probabilmente una gara diversa (cambieranno soprattutto gli interpreti) ed è ragionevole credere ad un pronto riscatto da parte della squadra di Inzaghi, che stavolta dovrebbe riuscire ad imporsi su una Fiorentina che ad ogni modo le darà filo da torcere. I gol non sono mai mancati nelle ultime uscite di entrambe ed anche in questo caso immaginiamo un match da almeno tre reti totali: sarebbe la quarta volta di fila al “Meazza”.

Le probabili formazioni di Inter-Fiorentina

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Adli, Mandragora; Beltran, Colpani, Zaniolo; Kean.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1