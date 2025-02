Pronostici Championship 11 febbraio: allungo in vetta e aggancio ai playoff

Championship, nel martedì inglese ci sono cinque partite che possono indirizzare la stagione. Allungo in vetta quasi garantito. I pronostici

Cinque partite che possono mandare dei segnali importanti alla stagione. Il martedì della Serie B inglesi ha in programma, appunto, dei match che potrebbero dare, come detto, un po’ di indicazioni. In tutte le zone della classifica. Ma quello che evidentemente conta, è davanti. Con un allungo in classifica che si potrebbe concretizzare appunto in una notte sola.

Parliamo ovviamente del Leeds: in attesa dello Sheffield, i Whites saranno impegnati sul campo del Watford, che è sì a metà classifica e che ha possibilità ovviamente di rientrare dentro i playoff. Ma l’occasione per riuscire a fare punti pesanti, e mettere pressione alle dirette inseguitrici, è troppo importante per quella squadra che ha il miglior attacco del campionato con 62 gol – incredibile – e che punta alla promozione diretta. Quindi, senza dubbio, il Leeds parte con tutti i favori del pronostico. E potrebbe evidentemente riuscire nel colpaccio.

Le previsioni sulle altre partite

Stessi punti, 41, e stessa voglia di avvicinarsi ai playoff: Coventry e Qpr si giocano una grossa fetta di stagione nello scontro diretto. E diciamo che potrebbe essere decisivo il fattore campo. Per il Derby invece, in casa contro l’Oxford, non è l’ultima spiaggia per tirarsi fuori dalla zona retrocessione ma poco ci manca. Quindi è evidente che ci sarà una squadra che attaccherà e un’altra che si potrebbe pure accontentare del pari. Diciamo che in questo match il gol è quasi assicurato.

Championship: possibili vincenti

Leeds in Watford-Leeds (martedì 20:45)

Norwich in Norwich-Preston (martedì 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Portsmouth-Cardiff (martedì 20:45)

Championship: le partite da almeno un gol per squadra

Coventry-Qpr (martedì 20:45)

Derby-Oxford (martedì 20:45)

