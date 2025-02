I pronostici di lunedì 10 febbraio: Serie A, FA Cup e Liga

I pronostici di lunedì 10 febbraio: ci sono i posticipi di Serie A e Liga, una partita di FA Cup e altri campionati minori come quello turco.

La mancata vittoria del Napoli contro l’Udinese ha reso meno letale la sconfitta – pur clamorosa soprattutto per come maturata – da parte dell’Inter a Firenze, nel recupero della partita sospesa per il malore occorso a Bove. In caso di vittoria nel posticipo di stasera che metterà di fronte la squadra di Simone Inzaghi proprio ai viola, la distanza dalla capolista sarà di un solo punto.

Nel recupero di giovedì l’Inter ha dominato il possesso ma senza mai essere pericolosa: l’intuizione del tecnico viola di intasare le fasce e bloccare di fatto gli esterni nerazzurri passando al 4-4-2 si è rivelata determinante. Quella di San Siro, tuttavia, sarà molto probabilmente una gara diversa (cambieranno soprattutto gli interpreti) ed è ragionevole credere ad un pronto riscatto da parte della squadra di Inzaghi, che stavolta dovrebbe riuscire ad imporsi su una Fiorentina che ad ogni modo le darà filo da torcere. I gol non sono mai mancati nelle ultime uscite di entrambe ed anche in questo caso immaginiamo un match da almeno tre reti totali: sarebbe la quarta volta di fila al “Meazza”.

I pronostici sulle altre partite

In FA Cup il Crystal Palace ormai sicuro della salvezza in Premier League punta ad andare avanti il più possibile in questa competizione, anche perché la squadra allenata da Glasner ha dimostrato di essere temibile in gara secca anche per le “big” inglesi. Contro il Doncaster la vittoria appare alla portata. Successi probabili anche per la Ternana in Serie C e per il Trabzonspor nella Super Lig turca.

Nel posticipo di Liga il Maiorca dovrebbe riuscire ad evitare quantomeno la sconfitta in una gara che promette equilibrio contro l’Osasuna. I rossoneri potrebbero interrompere pure il lungo digiuno di gol contro una squadra che non ha mai tenuto la porta inviolata nelle ultime 8 partite.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Maiorca-Osasuna, Liga, ore 21:00

Vincenti

Inter (in Inter-Fiorentina, Serie A, ore 20:45)

(in Inter-Fiorentina, ore 20:45) Trabzonspor (in Trabzonspor-Eyupspor, Super Lig, ore 18:00)

(in Trabzonspor-Eyupspor, ore 18:00) Ternana (in Ternana-Arezzo, Serie C , ore 20:30)

(in Ternana-Arezzo, , ore 20:30) Crystal Palace (in Doncaster-Crystal Palace, FA Cup, ore 20:45)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Jong Ajax-Excelsior , Eerste Divisie , ore 20:00

, , ore 20:00 Trabzonspor-Eyupspor , Super Lig , ore 18:00

, , ore 18:00 Doncaster-Crystal Palace, FA Cup, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Jong PSV-Cambuur , Eerste Divisie , ore 20:00

, , ore 20:00 Maiorca-Osasuna , Liga , ore 21:00

, , ore 21:00 Inter-Fiorentina, Serie A, ore 20:45

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 18.02 GOLDBET ; 17.58 SNAI; 18.02 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Maiorca-Osasuna, Liga, ore 21:00