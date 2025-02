Hamilton-Ferrari, è già tutto finito: il verdetto è arrivato

Hamilton-Ferrari: già prima dell’inizio della stagione arriva la sentenza contro il nuovo pilota della Rossa. Il verdetto è di uno che se ne intende

Ancora il mondiale deve iniziare, non si conoscono quindi le possibilità reali della Ferrari di tenere testa alla Red Bull e alla McLaren, che come sappiamo ha vinto il mondiale costruttori. Ma già si sprecano i verdetti sull’arrivo di Lewis Hamilton in Italia.

Sì, tutti hanno detto la loro e tutti la diranno, soprattutto nel momento in cui inizieranno le gare si vedrà, realmente, l’impatto che il pilota inglese avrà sulla Rossa e su Leclerc. Molti punti sono stati toccati, come sappiamo: dalla convivenza con il monegasco all’età di Lewis che sì, qui parliamo in maniera oggettiva, non è più giovanissimo. E adesso, la sentenza, la dà Bernie Ecclestone che, intervistato dal Telegraph in Inghilterra ha risposto in questo modo a tutte le sollecitazioni che gli sono arrivate sul tema.

Hamilton-Ferrari, c’è il pentimento

A specifica domanda sul fatto di una Ferrari che si potrebbe pentire di aver preso Hamilton, Ecclestone, che il mondo della Formula Uno ovviamente lo conosce bene, ha risposto in questo modo: “Confido che non si pentano di questa decisione. Lewis si distingue in modi che potrebbero risultare sgraditi. Possiede talento come pilota, non nella misura in cui molti credono, ma abbastanza per vincere delle gare. Riguardo all’età, ho una mia teoria: non è quella che conta, ma piuttosto da quanto tempo si svolge la stessa attività. Ho pensato che Lewis fosse affaticato e avesse perso motivazione. Se non avesse mai vinto un campionato mondiale, sarebbe stato diverso, ma ne ha vinti sette”.

Insomma, in Inghilterra non si parla delle possibilità che potrebbe avere il pilota di vincere l’ottavo titolo mondiale, quello che praticamente lo manderebbe nell’olimpo di questo sport visto che mai nessuno ci è riuscito, ma se la Ferrari nel corso dell’anno, e anche della prossima annata, si possa pentire di aver ingaggiato l’ex Mercedes che ha fatto già la storia del Circus, e che potrebbe diventare l’unico in grado di raggiungere certe vette. Vedremo quello che succederà, ma intanto le parole continuano a sprecarsi. Prima di correre.