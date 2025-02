Pronostico Siviglia-Barcellona: suonano la settima sinfonia

Siviglia-Barcellona è una partita della ventitreesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Nel momento in cui il Barcellona scenderà in campo contro il Siviglia conoscerà già il risultato del derby di Madrid. E vuoi o non vuoi qualcuno perderà dei punti, quindi contro gli andalusi, l’obiettivo, è quello di continuare la scia aperta sei partite fa.

Vi starete chiedendo cosa voglia dire la settima sinfonia. Bene, vi accontentiamo subito: negli ultimi sei confronti tra queste due formazioni, tutte e sei le volte il Barcellona ha avuto la meglio sul Siviglia. E andando a vedere il momento di forma dei catalani, che ne hanno rifilati cinque al Valencia in Coppa del Re, in trasferta, nella settimana che da poco si sta per chiudere, è evidente che sì, Flick alla fine di questi 90minuti esulterà. Sapendo anche di poter prendersi una posizione in classifica.

Il Siviglia viene da quattro risultati utili di fila ma non è la squadra di qualche anno fa che lottava, addirittura, per vincere il campionato. Sono successe troppe cose dentro gli andalusi che quindi lottano quasi per la sopravvivenza. Lo scorso anno come sappiamo per buona parte della stagione sono stati nelle zone rosse della classifica, in questa stagione sta andando in maniera diversa con un campionato che si può definire dignitoso. Niente di più. Il Barcellona, insomma, continuerà a vincere anche in trasferta contro questa squadra. Mettendo, nella peggiore delle ipotesi, pressione a quelle che stanno davanti.

Come vedere Siviglia-Barcellona in diretta tv e streaming

La sfida Siviglia-Barcellona, gara valida per la ventitreesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 21:00.

Il pronostico

La vittoria contro il Valencia ha messo in evidenza un fatto: in questo momento il Barcellona è in forma e contro il Siviglia non avrà nessun problema a prendersi la vittoria. Match da almeno tre reti complessive. Con un finale che è già scritto.

Le probabili formazioni di Siviglia-Barcellona

SIVIGLIA (4-3-3): Nyland; Carmona, Bade, Gudelj, Pedrosa; Sow, Lokonga, Niguez; Lukebakio, Romero, Vargas.

BARCELLONA (4-3-3): Szczesny; Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde; Gavi, Casado, Pedri; Yamal, Lewandowski, Raphinha.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3