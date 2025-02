Pronostico Aston Villa-Tottenham: è una delle sue “vittime” preferite

Aston Villa-Tottenham è un match valido per il quarto turno di FA Cup e si gioca domenica alle 18:35: notizie, statistiche, probabili formazioni e pronostico.

Da una coppa all’altra, nella speranza che stavolta l’esito sia diverso. Sì, perché giovedì scorso il Tottenham ha visto sfumare anche la possibilità di conquistare un pass per la finale di League Cup, nonché di provare a vincere un titolo che da quelle parti manca dal lontano 2008 e dare dunque un senso ad una stagione che, Europa League a parte – competizione in cui gli Spurs, finora, non hanno demeritato a differenza delle altre – sembra aver preso ormai una bruttissima piega.

Nella semifinale di ritorno di Coppa di Lega la squadra di Ange Postecoglou era chiamata a difendere il gol di vantaggio realizzato nel match d’andata da Bergvall (1-0), ma ad Anfield Road i londinesi hanno dato nuovamente prova della loro inconsistenza difensiva malgrado il tecnico australiano, sempre più sulla graticola, avesse ordinato ai suoi di adottare un atteggiamento più conservativo. Il Liverpool ha stravinto 4-0 eliminando gli Spurs dalla manifestazione e regalando l’ennesimo dispiacere stagionale all’ex allenatore del Celtic, che dovrà fare i conti anche con il brutto infortunio occorso all’attaccante Richarlison.

Un passo indietro dopo le due vittorie di fila tra Europa League e Premier (Elfsborg e Brentford) che avevano riportato un minimo di serenità nell’ambiente. Soltanto 14esimo in campionato, il Tottenham in questo weekend dovrà vedersela con l’Aston Villa in uno dei match più interessanti del quarto turno di FA Cup. Pure la squadra di Unai Emery, nonostante in classifica abbia 10 punti in più degli Spurs, ha qualcosa da farsi perdonare: sabato scorso i Villans, apparsi stanchi e svuotati per via del doppio impegno settimanale, sono caduti a sorpresa in casa del Wolverhampton (2-0).

Il pronostico

Travolto 4-1 dagli Spurs lo scorso novembre in Premier League, l’Aston Villa dovrebbe riuscire a vendicare quella brutta figura contro un Tottenham che non è neppure il lontano parente di quello di tre mesi fa. Leggera preferenza per i Villans, dunque, in un match in cui i gol molto probabilmente non mancheranno. Occhio al nuovo acquisto del club di Birmingham, Marcus Rashford: l’ex Manchester United ha segnato 3 gol nelle ultime 7 sfide con il Tottenham e potrebbe essere uno dei più pericolosi.

Le probabili formazioni di Aston Villa-Tottenham

ASTON VILLA (4-2-3-1): Olsen; Andrés Garcia, Kamara, Konsa, Maatsen; Tielemans, Onana; Rogers, McGinn, Ramsey; Malen.

TOTTENHAM (4-3-3): Kinsky; Pedro Porro, Danso, Davies, Spence; Bissouma, Bentancur, Bergvall; Kulusevski, Tel, Son.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1