Pronostici Serie B 9 febbraio: colpaccio possibile dopo il mercato faraonico

Serie B, ancora imbattuto tra le mura amiche lo Spezia ospita un Palermo che sul mercato non ha badato a spese con l’obiettivo di scalare la classifica.

Di mollare la presa non vuole proprio saperne lo Spezia, l’unica squadra in grado di spezzare il “duopolio” di Sassuolo e Pisa, rispettivamente prima e seconda in classifica nonché le principali candidate alla promozione diretta in massima serie. I liguri hanno qualche punto in meno in classifica rispetto ad emiliani e toscani ma si tratta di distanze tutto sommato ancora colmabili.

Gli uomini di D’Angelo sono gli unici, dicevamo, a poter recitare il ruolo di “terzo incomodo” perché il divario nei confronti della quarta, la Cremonese, è abissale: dopo 24 turni, i grigiorossi hanno ben undici punti in meno e ad oggi sono a rischio anche i playoff (nel caso in cui a fine campionato i punti di vantaggio della terza sulla quarta dovessero essere almeno 14 non andrebbe in scena la postseason). Lo Spezia, tra l’altro, ha messo il turbo nelle ultime partite, ottenendo tre vittorie di fila contro Carrarese, Sassuolo e Cittadella.

Il club non si è fatto trovare impreparato neanche sul mercato, portando in Liguria gente dalla comprovata esperienza come Lapadula e Chichizola. Assume quindi i contorni di un vero e proprio big match quello con il Palermo: i rosanero finora sono stati la delusione più grande ma nella sessione invernale hanno cercato di correre ai ripari rinforzandosi con elementi di assoluto spessore come Audero e Pohjanpalo.

Non ha più scuse, a questo punto, l’allenatore – molto discusso – Alessio Dionisi, sulla graticola dopo le due sconfitte consecutive con Reggiana e Pisa, che hanno fatto scivolare i siciliani all’ottavo posto. Lo Spezia in casa è imbattuto ed ha subito pochissimi gol (7, miglior difesa interna) ma dovrà fare i conti con una squadra che sembra aver ritrovato un minimo di entusiasmo grazie agli ultimi colpi: non è da escludere che i rosanero riescano quantomeno ad evitare la sconfitta al “Picco”.

Le previsioni sulle altre partite

Tra le squadre che gravitano ai margini della zona playoff ci sono Reggiana e Cesena, pronte a dare vita ad un entusiasmante derby emiliano-romagnolo. Entrambe sono reduci da sconfitte: i granata hanno perso a Bolzano con il Sudtirol, i bianconeri invece sono crollati 4-2 a Catanzaro dopo tre risultati utili consecutivi.

Si profila un derby parecchio equilibrato in cui molto probabilmente la Reggiana farà valere il fattore campo: al Mapei, infatti, l’ultima sconfitta degli uomini di Viali risale ad un mese e mezzo fa. Tenterà di archiviare la sconfitta di Salerno invece la Cremonese, altra che sul mercato non è rimasta a guardare: i grigiorossi sono favoriti nella sfida con il Sudtirol, che si è allontanato dalla zona rossa dopo le vittorie di fila (senza subire gol) contro Frosinone e Reggiana. Di difficile lettura, infine, anche Juve Stabia-Bari: da valutare con attenzione il segno “Under” considerando la scarsa vena offensiva dei Galletti lontano dal San Nicola (solo 8 reti segnate).

Serie B: possibili vincenti

Reggiana o pareggio (in Reggiana-Cesena)

Cremonese (in Cremonese-Sudtirol)

Palermo o pareggio (in Spezia-Palermo)

Le partite da almeno due gol complessivi

Reggiana-Cesena

Cremonese-Sudtirol

Serie B: la partita da almeno un gol per squadra

Spezia-Palermo

La partita da meno di tre gol complessivi

Juve Stabia-Bari

Comparazione quote

La vittoria della Cremonese è quotata a 1.65 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” in Spezia-Palermo è quotato invece a 1.85 su Goldbet e Lottomatica e a 1.80 su Snai.

