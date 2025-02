I pronostici di domenica 9 febbraio: Serie A, FA Cup, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di domenica 9 febbraio, in campo Serie A, FA Cup, Bundesliga, Liga e Ligue 1: apre Venezia-Roma, chiude Udinese-Napoli.

La domenica di Serie A propone ben cinque partite: si parte alle 12:30 con la Roma che dopo la delusione per l’eliminazione dalla Coppa Italia viaggia a Venezia contro una squadra in piena lotta per non retrocedere e affamata di punti. Ranieri in vista dell’Europa League dovrebbe fare turn over, dando spazio anche a qualche nuovo acquisto.

Nel pomeriggio vittoria alla portata per la Lazio contro il Monza in difficoltà e apparso indebolito dopo la fine del calciomercato invernale in cui ha perso Bondo e Maldini. Alle 18:00 il Bologna in gran forma parte favorito sul campo del Lecce che pure ha detto addio a uno dei suoi migliori calciatori, Dorgu, passato al Manchester United. In serata il Napoli dopo il favore fatto dalla Fiorentina nel recupero contro l’Inter proverà una prima fuga battendo al Maradona l’Udinese.

I pronostici sulle altre partite

Il Veggente ha inoltre scelto queste partite da “over 2,5” ed “entrambe le squadre a segno”: Aston Villa-Tottenham di FA Cup, Lipsia-St. Pauli di Bundesliga, Angers-Marsiglia di Ligue 1 e Spezia-Palermo di Serie B.

Pronostici: la scelta del Veggente

• X2 + OVER 1,5 in Venezia-Roma, Serie A, ore 12:30

Vincenti

Lazio (in Lazio-Monza, Serie A, ore 15:00)

(in Lazio-Monza, ore 15:00) Lione (in Lione-Reims, Ligue 1, ore 15:00)

(in Lione-Reims, ore 15:00) Napoli (in Napoli-Udinese, Serie A, ore 20:45)

(in Napoli-Udinese, ore 20:45) Barcellona (in Siviglia-Barcellona, Liga, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Aston Villa-Tottenham, FA Cup , ore 18:35

, ore 18:35 Lipsia-St. Pauli , Bundesliga , ore 17:30

, , ore 17:30 Angers-Marsiglia, Ligue 1, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Cagliari-Parma , Serie A , ore 15:00

, , ore 15:00 Lecce-Bologna , Serie A , ore 18:00

, , ore 18:00 Spezia-Palermo, Serie B, ore 15:00

Il “clamoroso”

• 1+GOL in Kiel-Bochum, Bundesliga, ore 15:30