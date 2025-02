Sinner, arriva la conferma ufficiale: sta con lei

Sinner, l’annuncio spazza via ogni dubbio residuo: ecco tutta la verità.

Negli ultimi tempi, il dibattito attorno all’atleta del momento, ovvero Jannik Sinner, è stato tutto sommato monotematico. Si è discusso, in larga parte, della vicenda legata alla sua positività al doping, che dovrebbe concludersi – si spera positivamente – la prossima primavera. E si è parlato a lungo, poi, com’è giusto che sia, dei suoi innumerevoli successi sportivi, atteso che il numero 1 del mondo sta battendo qualunque record possibile e immaginabile.

Ma c’è un altro argomento ancora che ha tenuto vivo il dibattito da novembre in poi ad oggi. I bene informati sapranno, infatti, che si è a lungo – e giustamente – dubitato del fatto che il campione altoatesino stesse ancora con la sua collega, Anna Kalinskaya. La ragazza aveva smesso di seguirlo sui social network e non si era fatta vedere né a Torino, per le Atp Finals che l’azzurro ha poi stravinto, né a Malaga, dove il giovane di San Candido ha vinto la Coppa Davis con la sua Nazionale per la seconda volta consecutiva.

Quando, poi, qualche settimana più tardi, anche lui ha smesso di essere uno dei follower della bella russa, è parso ovvio a tutti che la storia più chiacchierata del 2024 fosse ormai giunta ad una conclusione. Sembra, invece, che i due piccioncini siano stati bravissimi ad ingannarci e a “fingere” di non volersi più bene. Perché, a differenza dell’idea che ci eravamo fatti, il loro amore parrebbe procedere a gonfie vele.

Sinner, non ci sono più dubbi: ecco cosa è accaduto

Una prima conferma è arrivata nei giorni scorsi proprio dalla diretta interessata, allora impegnata al Wta di Singapore. Le è stato chiesto se si sentisse sotto pressione per la relazione con il numero 1 del mondo e, dalla risposta che ha dato, si è capito che non c’è maretta tra i due: “Per niente – ha detto Anna – Non credo ci sia pressione, non cambia nulla”.

La seconda conferma, stavolta ufficiale in tutto e per tutto, è arrivata dal calciatore russo Nikolay Kalinsky, fratello di lady Sinner. La stampa gli ha rivolto una domanda ben precisa, tesa a fare luce sull’andamento del rapporto. Gli è stato chiesto, cioè, se fosse contento del fatto che la sorella fosse fidanzata con il campione più forte del circuito maggiore.

“Se approvo la scelta di mia sorella? Sì, l’approvo pienamente. È un bravo ragazzo”. Non ha esitato neanche un po’, Nikolay, il che ci induce a pensare che i due tennisti siano ancora una cosa sola e che le voci sulla presunta rottura fossero del tutto prive di fondamento. E poco importa che Anna e Jannik non si vedano insieme ormai da tempo, perché questi due indizi sono più che sufficienti per tirare le somme e per concludere che tutto fila liscio nella casa dell’amore.