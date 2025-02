Pronostico Venezia-Roma: l’ultima vittoria risale al secolo scorso

Venezia-Roma è una partita valida per la ventiquattresima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

È terminata a San Siro contro il Milan l’avventura della Roma in Coppa Italia, con tanto di complimenti e saluti cavallereschi da parte dei due tecnici, Claudio Ranieri e Sergio Conceiçao. I giallorossi in settimana hanno dovuto fare i conti con la voglia di “vendetta” dell’ex Abraham (doppietta) e, dopo aver accorciato le distanze con Dovbyk, con il primo gol “italiano” del talento portoghese Joao Felix, al debutto in rossonero (3-1).

Non una prestazione completamente da buttare per una Roma capace di farsi viva più volte davanti alla porta di Maignan, ma nel complesso il Diavolo ha dimostrato di avere qualcosa in più e di meritare la qualificazione.

Prima di focalizzare l’attenzione sullo spareggio di Europa League con il Porto, i capitolini dovranno concentrarsi sulla trasferta di Venezia: una gara alla portata e da vincere a tutti i costi per provare a recuperare terreno nei confronti delle dirette concorrenti per un posto in Europa, traguardo ancora possibile nonostante il divario di 7 punti dalla settima, il Bologna (che ha pure una gara da recuperare). In classifica la Roma è solamente nona e paga la prima parte di campionato a dir poco disastrosa. Ha influito anche il rendimento deludente lontano dall’Olimpico, dove Pellegrini e compagni hanno vinto a malapena una partita tra le varie competizioni. Continuano a stentare invece i lagunari, sabato scorso sconfitti a Udine (3-2) dopo i due pareggi consecutivi con Parma e Verona. La squadra di Eusebio Di Francesco – allenatore che ha un passato importante alla Roma – non vince dal 22 dicembre, è sempre penultima e nel mercato che si è appena concluso ha perso il suo giocatore più rappresentativo, l’attaccante finlandese Pohjanpalo, trasferitosi al Palermo in Serie B.

Venezia-Roma: le ultime notizie sulle formazioni

Tre le novità previste nella formazione del Venezia rispetto alla sfida di sabato scorso con l’Udinese. Davanti Di Francesco darà spazio a Gytkjaer, in gol in Friuli: sarà lui ad affiancare Oristanio in attacco. A sinistra si rivedrà Zampano, con Haps che tornerà a fare il braccetto nella difesa a tre, completata da Idzes e Candé. In mezzo Doumbia, Nicolussi Caviglia e Busio. Ancora out il portiere titolare Stankovic: al suo posto Radu.

Continua con le rotazioni Ranieri dopo il match con il Milan in Coppa Italia. Riecco Dovbyk dal primo minuto accanto a Dybala, mentre l’unico ballottaggio sembra essere a centrocampo dove uno tra Cristante ed il nuovo acquisto Gourna-Douath sostituirà lo squalificato Koné.

Come vedere Venezia-Roma in diretta tv e in streaming

Venezia-Roma, in programma domenica alle 12:30 allo stadio “Penzo” di Venezia, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Nel nuovo millennio i precedenti tra queste due squadre non sono stati molti ma durante l’ultima apparizione del Venezia in A, tre stagioni fa, la Roma non è riuscita ad espugnare il “Penzo”, stadio che non viola dal 1999. I giallorossi in trasferta fanno decisamente più fatica ma questa è una partita che non dovrebbero sbagliare, sfruttando i problemi in fase di non possesso palla di una squadra che non tiene la porta inviolata da settembre. Il numero dei gol complessivi potrebbe essere compreso tra 1 e 3.

Le probabili formazioni di Venezia-Roma

VENEZIA (3-5-2): Radu; Haps, Idzes, Candé; Zerbin, Doumbia, Nicolussi Caviglia, Busio, Zampano; Gytkjaer, Oristanio.

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, N’Dicka; Saelemaekers, Paredes, Cristante, Pisilli, Angelino; Dybala, Dovbyk.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2