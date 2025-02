Pronostico Real Madrid-Atletico Madrid: umori opposti e difesa rimaneggiata

Real Madrid-Atletico Madrid è una partita della ventitreesima giornata della Liga e si gioca sabato alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Per la gioia degli appassionati di calcio spagnolo (e non solo) questo derby madrileno non poteva capitare in un momento migliore. L’attuale classifica, infatti, parla chiaro: Real 49 punti, Atletico 48, rispettivamente al primo e al secondo posto. Appena un punto separa le due squadre capitoline, che devono comunque guardarsi le spalle dal Barcellona: i blaugrana sono dietro – a 4 dai Blancos e a -3 dai Colchoneros – ma ancora protagoniste principali di una corsa al titolo che quest’anno sembra più equilibrata ed incerta che mai.

Per il Real Madrid la stracittadina rappresenta il primo “capitolo” di una settimana, la prossima, decisamente incandescente, che vedrà gli uomini di Carlo Ancelotti impegnati anche in Champions League contro il Manchester City nell’andata degli spareggi di accesso agli ottavi di finale. I campioni di Spagna e d’Europa in carica stanno patendo oltremodo gli infortuni: l’ultimo quello del difensore centrale Rudiger, che ha provocato una vera e propria emergenza in un reparto già falcidiato dalle assenze (Carvajal, Militao e Alaba). Una settimana fa i Blancos sono tornati a perdere in Liga dopo due mesi, cadendo sul campo del neopromosso Espanyol (1-0). Un risultato clamoroso, condito anche da una serie di polemiche nei confronti del direttore di gara, reo di non aver espulso un giocatore, Romero – poi autore del gol – autore di un brutto fallo nei confronti di Mbappé.

Stanno meglio i Colchoneros

Le Merengues non hanno brillato neppure in Coppa del Re. In settimana, con una formazione piena di riserve, si sono imposte a fatica sul modesto Leganés (2-3), evitando i supplementari soltanto nei minuti di recupero.

Sta molto meglio l’Atletico Madrid: anche loro impegnati in coppa, gli uomini del “Cholo” Simeone martedì si sono letteralmente abbattuti sul Getafe, travolto 5-0 al Metropolitano. Un altro clean sheet Koke e compagni l’avevano fatto registrare in campionato sabato scorso con il Maiorca, piegato 2-0 grazie ai gol di Lino e Griezmann. Simeone nel derby dovrà fare a meno del solo Le Normand, squalificato, dall’altro lato invece Ancelotti ha recuperato in extremis Camavinga, ma dovrebbero esserci pure Bellingham e Mbappé.

Come vedere Real Madrid-Atletico Madrid in diretta tv e streaming

Il pronostico

Gli ultimi due precedenti in campionato sono terminati in pareggio, con entrambe le squadre a segno. Risale a dicembre 2021, invece, l’ultimo successo del Real Madrid al “Bernabeu” contro i cugini in un derby di Liga. E non è da escludere che anche stavolta l’Atletico, sfruttando il suo grande momento di forma, riesca quantomeno ad evitare la sconfitta contro una squadra incerottata, rimaneggiata soprattutto in difesa. Entrambe, con ogni probabilità, segneranno almeno una rete.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Atletico Madrid

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Lucas Vázquez, Tchouaméni, Raúl Asencio, Mendy; Valverde, Camavinga, Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Vinicius Jr.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Molina, Giménez, Lenglet, Javi Galán; Simeone, De Paul, Pablo Barrios, Gallagher; Griezmann, Julián Álvarez.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2