Pronostico Lecce-Bologna: lezione di Italiano

Lecce-Bologna è una partita valida per la ventiquattresima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Un Bologna che viaggia a mille all’ora. Grazie a Vincenzo Italiano che, fino al momento, sta riuscendo a fare meglio di Thiago Motta. Passata la delusione – se così si può chiamare – dell’eliminazione in Champions League, gli emiliani hanno conquistato battendo a domicilio l’Atalanta la semifinale di Coppa Italia. Un risultato storico. Ma, soprattutto, sono totalmente in corsa anche per un piazzamento europeo per la prossima stagione.

Tutto a gonfie vele e tutto bellissimo per il tecnico che punta ad andare a vincere anche contro un Lecce che viene dalla bella vittoria di Parma ma che, in casa, non riesce proprio a cambiare passo alla propria stagione. I giallorossi di Giampaolo al Via del Mare si sciolgono, praticamente. Prima il pareggio contro il Genoa, e poi la sconfitta contro l’Inter che sì, ci può stare. Contro le big, solo con la Juve, grazie al regalo di Cambiaso all’ultimo minuto, è venuto fuori il pareggio. Un segnale, questo, che non può essere sottovalutato. E siccome, il Bologna, può essere messo tra le grandi, crediamo che il risultato finale è quasi scontato.

Il maestro Giampaolo, quindi – così, e lo sappiamo tutti, è soprannominato – potrebbe cadere di nuovo davanti ai propri tifosi. Complicando e pure di molto la classifica della propria squadra.

Come vedere Lecce-Bologna in diretta tv e in streaming

La sfida Lecce-Bologna è in programma domenica alle 18:00 e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

Registrati su DAZN per vedere la partita in diretta

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Bologna è quotata a 1.82 su Goldbet e Lottomatica e a 1.83 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Vittoria del Bologna, che anche in Puglia si prenderà i tre punti e continuerà la corsa verso le parti nobili della classifica. Italiano è in forma, così come la sua squadra, e non sbaglia una mossa. E questo aiuta e anche molto. Match che dovrebbe pure regalare almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Lecce-Bologna

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Helgason, Coulibaly, Pierret; Pierotti, Krstovic, Karlsson.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Pobega; Ndoye, Fabbian, Dominguez; Castro.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3