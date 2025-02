I pronostici di sabato 8 febbraio: Serie A, FA Cup, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di sabato 8 febbraio: prima degli spareggi di Champions League ed Europa League, tornano in campo i principali campionati europei.

Gasperini pur senza Carnesecchi, Scalvini, Kolasinac, Lookman, Scamacca e Kossounou ha l’occasione giusta per ripartire contro il Verona, una squadra che nelle ultime due giornate ha fatto degli importanti passi in avanti nella lotta per non retrocedere. Il mercato invernale, però, gli ha portato via uno dei giocatori migliori, il centrocampista Belahyane, finito alla Lazio.

Pur essendo lontana dalla sua migliore forma, l’Atalanta dovrebbe tornare a vincere contro il Verona. Non ci aspettiamo una goleada come all’andata, quando la Dea strapazzò 6-1 gli scaligeri, ma è probabile che, come avvenne lo scorso ottobre, i gol complessivi siano almeno tre.

Vittorie probabili anche per l’Athletic Bilbao contro il Girona nella Liga, per il Pisa contro il Cittadella in Serie B e per il Newcastle che dopo essersi qualificato per la finale di League Cup proverà ad andare fino in fondo anche in League Cup.

I pronostici sulle altre partite

Il Veggente ha inoltre scelto queste partite da “over 2,5” ed “entrambe le squadre a segno”: Wolfsburg-Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund-Stoccarda di Bundesliga, Wigan-Fulham, Coventry-Ipswich e Brighton-Chelsea di FA Cup e Las Palmas-Villarreal di Liga.

Pronostici: la scelta del Veggente

• X2 + OVER 1,5 in St. Etienne-Rennes, Ligue 1, ore 21:05

Vincenti

Athletic Bilbao (in Athletic Bilbao-Girona, Liga, ore 16:15)

(in Athletic Bilbao-Girona, ore 16:15) Atalanta (in Verona-Atalanta, Serie A, ore 15:00)

(in Verona-Atalanta, ore 15:00) Pisa (in Pisa-Cittadella, Serie B, ore 15:00)

(in Pisa-Cittadella, ore 15:00) Newcastle (in Birmingham City-Newcastle, FA Cup, ore 18:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Wolfsburg-Bayer Leverkusen , Bundesliga , ore 15:30

, ore 15:30 Wigan-Fulham , FA Cup , ore 16:00

, , ore 16:00 Brighton-Chelsea, FA Cup, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Coventry-Ipswich , FA Cup , ore 16:00

, , ore 16:00 Las Palmas-Villarreal , Liga , ore 18:30

, , ore 18:30 Borussia Dortmund-Stoccarda, Bundesliga, ore 15:30

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 14.73 GOLDBET ; 15.28 SNAI; 14.73 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 1+GOL in Hoffenheim-Union Berlino, Bundesliga, ore 15:30