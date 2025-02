Cagliari-Parma e Lazio-Monza: indebolita dal mercato

Cagliari-Parma e Lazio-Monza sono partite della la ventiquattresima giornata di Serie A e si giocano domenica alle 15:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Finito il mercato, tre delle 4 squadre che giocheranno domenica alle 15 escono sicuramente indebolite. O, per meglio dire, escono con il rammarico forse di non essere riuscite a fare quello che si sarebbe aspettato. Solo la Lazio, nell’ultimo giorno di operazioni, è riuscita a piazzare un doppio colpo che ha dato un po’ di serenità a Baroni. Basterà? Vedremo.

Intanto i biancocelesti domenica ospitano il Monza ultimo in classifica – e che ha perso giocatori importanti, l’ultimo Bondo andato al Milan e che dà quindi la sensazione di aver quasi mollato – e non dovrebbero avere chissà quali problemi a prendersi i tre punti. Zaccagni e compagni, dopo la bella vittoria sul campo del Cagliari, vogliono vincere anche in casa. E lo faranno, non ci possono essere chissà quali scossoni in questa partita, anche per via del cammino degli ospiti che non riescono in nessun modo a dire la propria, a risollevarsi. L’addio di Nesta per Bocchetti non ha dato i frutti sperati.

Nell’altro match, quello in Sardegna, si affrontano due formazioni che arrivano da due sconfitte pesanti. Molto più pesante quella del Parma, in casa contro il Lecce, che quella del Cagliari contro la squadra citata prima. Pecchia, contro i giallorossi salentini, ci ha capito poco e lì davanti i suoi uomini non sono mai riusciti a trovare la giocata giusta nell’arco dei 90minuti. Tant’è che il vantaggio è arrivato solo su rigore. Certo, nel momento di massima pressione Krstovic è riuscito a impattare, e questo ha tolto sicurezze. Non ne riuscirà, comunque, ad approfittare il Cagliari di Nicola. Questa partita, infatti, dovrebbe avviarsi verso un pareggio.

Come vedere Cagliari-Parma e Lazio-Monza in diretta tv e in streaming

Le sfide Cagliari-Parma e Lazio-Monza sono in programma domenica alle 15:00 e verranno trasmesse in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

Comparazione quote

La vittoria della Lazio è quotata a 1.35 su Goldbet e Lottomatica e a 1.35 su Snai. Il pareggio invece tra Cagliari e Parma ha un valore di 2.65 su GoldBet e Lottomatica e di 3.60 su Snai.

Il pronostico di Cagliari-Parma

Un pareggio potrebbe servire a entrambe per cercare di risollevarsi dopo la sconfitta della scorsa settimana. E siccome di qualità non è che ce ne siano così tante in questo match, crediamo che questa sfida possa davvero regalare la X finale.

Le probabili formazioni

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Makoumbou; Zortea, Viola, Felici; Piccoli.

PARMA(3-4-2-1): Suzuki; Delprato, Vogliacco, Valenti, Valeri; Keita, Sohm; Cancellieri, Haj, Almqvist; Djuric.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1

Il pronostico di Lazio-Monza

Lazio vittoriosa contro un Monza che sembra quasi aver abbandonato mentalmente la possibilità di lottare per la permanenza.

Le probabili formazioni

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Rovella, Guendouzi; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos.

MONZA (4-4-2): Pizzignacco; Lekovic, Izzo, Palacios, P. Pereira; Ciurria, Bianco, Urbanski, Kyriakopoulos; Ganvoula, Dani Mota.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0