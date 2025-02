Appuntamento a sorpresa con Sinner: pronti a tornare insieme

Appuntamento a sorpresa con Sinner: i due sono pronti a tornare insieme. Il messaggio che è arrivato al tennista è molto chiaro

Prima di diventare il numero uno al mondo del tennis, Jannik Sinner sciava. Lui, uomo di montagna, tra le montagne di San Candido, era riuscito anche a diventare campione italiano a 12 anni. Da quel momento, però, ha deciso di cambiare sport dedicandosi totalmente al tennis.

E ha fatto bene, visti i risultati che sta raggiungendo e che sono sotto gli occhi di tutti. Ma, appena può, Sinner torna in mezzo a quello che è probabilmente il suo habitat naturale rimettendosi gli scii e tornando a destreggiarsi tra paletti e neve. Ed è proprio per questo motivo che il 23enne italiano ha conosciuto una delle più forti sciatrici della storia di questo sport. Con Lindsey Vonn, Sinner, ha una bell’amicizia e l’americana gli ha voluto mandare un messaggio attraverso le pagine di Repubblica.

Appuntamento con Sinner: ecco il messaggio della Vonn

“Con Jan sono sempre in contatto, siamo buoni amici. L’altro giorno lui era a Plan de Corones, e mi è dispiaciuto non poterlo incontrare. Ma prima o poi scieremo di nuovo insieme. Lui ora ha molto da fare e molti altri trofei da vincere. Ci ritroveremo un giorno, ne sono sicura. Prima, però, entrambi abbiamo a job to do…”.

Insomma, senza la minima paura di essere smentiti la Vonn ha dato un appuntamento a Sinner per i prossimi mesi. Prima però il dovere, visto che la sciatrice sarà ancora impegnata in Coppa del Mondo mentre Jannik si sta allenando per il torneo di Doha che lo vedrà tornare in campo dopo aver vinto il primo Slam della stagione, così come era successo lo scorso anno, in Australia. La stima, tra i due, comunque, è evidente. Una passione in comune che permette di mantenere vivi quelli che sono i rapporti. Ma poi si sa, lo sappiamo tutti, tra campioni alla fine ci si intende. Per forza deve essere così!