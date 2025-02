Pronostico Verona-Atalanta: si volta pagina nonostante l’infermeria piena

Verona-Atalanta è una partita valida per la ventiquattresima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Gian Piero Gasperini, dopo il deludente pari interno con il Torino, si attendeva una reazione in Coppa Italia ma non è arrivata. La sua Atalanta martedì scorso è stata eliminata dalla competizione nazionale dal Bologna, che ha avuto la meglio 1-0 al Gewiss Stadium segnando il gol decisivo a 10 minuti dalla fine con l’attaccante argentino Castro. Una doccia fredda per i nerazzurri, che continuano a non brillare particolarmente in questo primo scorcio di 2025: su 9 partite giocate nel nuovo anno tra coppe e campionato la Dea ne ha vinte solo 2.

Dal punto di vista fisico l’Atalanta non è più quella di un mese e mezzo fa anche per via dei numerosi infortuni che stanno diventando un vero e proprio fattore (in negativo, ovviamente). L’ultimo quello di Scamacca, appena rientrato dopo diversi mesi di stop: stagione probabilmente finita per il centravanti, costretto a rioperarsi come il difensore Scalvini. La Dea, tuttavia, resta salda al terzo posto e comunque non lontanissima dalle due squadre che probabilmente si contenderanno lo scudetto, Inter e Napoli. L’occasione per ripartire è rappresentata dalla trasferta di Verona, contro una squadra che nelle ultime due giornate ha fatto degli importanti passi in avanti nella lotta per non retrocedere. Gli scaligeri hanno conquistato 4 punti nei due scontri diretti con Venezia e Monza, portandosi a +3 sulla terzultima e regalando un po’ di serenità al tecnico Paolo Zanetti, che potrà affrontare questa partita con meno pressione sulle spalle. Il mercato invernale, però, gli ha portato via uno dei giocatori migliori, il centrocampista Belahyane, finito alla Lazio.

Verona-Atalanta: le ultime notizie sulle formazioni

Problemi in attacco per Zanetti, che neppure contro l’Atalanta potrà disporre del centravanti Tengstedt. Come a Monza giocheranno Sarr e Mosquera, supportati da Suslov. Si cambia a centrocampo dopo la partenza di Belayhane e l’infortunio occorso a Serdar: la nuova coppia sarà formata da Niasse e Kastanos. Ballottaggio a sinistra, infine, tra Bradaric e Lazovic.

Gasperini è senza Carnesecchi, Scalvini, Kolasinac, Lookman, Scamacca e Kossounou. Uomini contati dunque per il tecnico nerazzurro, che sulla trequarti dovrebbe schierare De Ketelaere e Samardzic alle spalle di Retegui, uno degli uomini più in forma. Esordio dal 1′ per il nuovo acquisto Posch, arrivato dal Bologna.

Come vedere Verona-Atalanta in diretta tv e in streaming

Verona-Atalanta, in programma sabato alle 15:00 allo stadio “Bentegodi” di Verona, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Pur essendo lontana dalla sua migliore forma, l’Atalanta dovrebbe tornare a vincere contro il Verona. Non ci aspettiamo una goleada come all’andata, quando la Dea strapazzò 6-1 gli scaligeri, ma è probabile che, come avvenne lo scorso ottobre, i gol complessivi siano almeno tre.

Le probabili formazioni di Verona-Atalanta

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Daniliuc, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Niasse, Kastanos, Bradaric; Suslov; Mosquera, Sarr.

ATALANTA (3-4-2-1): Rui Patricio; Posch, Hien, Djimsiti; Bellanova, de Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Samardzic; Retegui.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2