I pronostici di venerdì 7 febbraio: Serie A, Serie B, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di venerdì 7 febbraio: ci sono gli anticipi di Serie A, Bundesliga, Liga e Ligue 1, in campo anche la Serie B e altri campionati minori.

La prima partita della ventiquattresima giornata di Serie A vede in campo la Juventus, tornata alla vittoria nello scorso turno in rimonta contro l’Empoli dopo due sconfitte consecutive tra campionato e Champions con Napoli e Benfica. La classifica continua a piangere, lo Scudetto è un miraggio e l’obiettivo primario al momento è salvaguardare il quarto posto che dà la qualificazione alla prossima Champions League, in attesa di capire se avrà diritto anche la quinta.

Nonostante tutto, la Juventus ha perso solo una volta in questa Serie A, e lo ha fatto contro la prima in classifica: la doppia chance esterna contro il pur rinforzato Como ci sta tutta, unita all’over 1,5. La squadra di Fabregas in casa è rimasta a secco di gol solo in una occasione ma allo stesso tempo in tutto il campionato solo due volte ha mantenuto la porta inviolata.

I pronostici sulle altre partite

Anticipano al venerdì anche altre due big del calcio europeo che la prossima settimana saranno impegnate negli spareggi di Champions League: PSG e Bayern Monaco. La squadra di Luis Enrique parte favorita col Monaco sempre battuto nei due precedenti stagionali tra Ligue 1 e Supercoppa di Francia, attesa vittoria con over anche per i bavaresi contro il Werder Brema.

In Arabia Saudita vittorie interne alla portata per l’Al Nassr del neo-quarantenne Cristiano Ronaldo e per l’Al Ahli di Firmino, Mahrez e Toney.

Pronostici: la scelta del Veggente

• X2 + OVER 1,5 in Como-Juventus, Serie A, ore 20:45

Vincenti

Al-Duhail (in Al-Duhail-Al-Wakra, Qatar Stars League , ore 16:45)

(in Al-Duhail-Al-Wakra, ore 16:45) Al Nassr (in Al Nassr-Al Fehia, Saudi Pro League, ore 16:20)

(in Al Nassr-Al Fehia, ore 16:20) Al Ahli (in Al Ahli-Al Fateh, Saudi Pro League, ore 18:00)

(in Al Ahli-Al Fateh, ore 18:00) PSG (in PSG-Monaco, Ligue 1, ore 21:05)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Al-Duhail-Al-Wakra, Qatar Stars League , ore 16:45

, ore 16:45 Al Nassr-Al Fehia , Saudi Pro League , ore 16:20

, , ore 16:20 Al Ahli-Al Fateh, Saudi Pro League , ore 18:00

, ore 18:00 Bayern Monaco-Werder Brema, Bundesliga, ore 20:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Como-Juventus , Serie A , ore 20:45

, , ore 20:45 PSG-Monaco, Ligue 1, ore 21:05

Il “clamoroso”

• X in Porto-Sporting CP, Primeira Liga, ore 21:15