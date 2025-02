Ritiro UFFICIALE dopo il caso di doping: i tifosi di Sinner tremano

Sinner, ritiro ufficiale: l’annuncio nelle scorse ore.

Più volte il caso doping in cui si è ritrovato coinvolto Jannik Sinner è stato assimilato a quello di un’altra giocatrice, vale a dire Simona Halep. La verità, però, è che le loro storie non sono simili come si potrebbe pensare di primo acchito.

In primo luogo perché, come ricorderanno i bene informati, la tennista rumena non si era affidata, a differenza dell’azzurro, a delle persone competenti. Se Jannik è stato “tradito” dalla catena di negligenze di cui i principali responsabili sarebbero l’ex preparatore atletico Umberto Ferrara e l’ex fisioterapista Giacomo Naldi, la Halep aveva ricorso ad una persona poco qualificata. Una collaboratrice, nello specifico, che non aveva neanche un briciolo della competenza dei due membri del team di Sinner.

Sta di fatto che, indipendentemente da quale sia stato l’errore a monte, questa storia ha segnato per sempre la vita e la carriera della 33enne. Al punto che, nelle scorse ore, la campionessa ha annunciato ufficialmente la notizia che tutti temevamo di ricevere: si è ritirata dal mondo del tennis e non la vedremo mai più, dunque, in campo.

Sinner, l’annuncio ufficiale mette i brividi: ecco perché

Lo ha comunicato dopo aver giocato contro Lucia Bronzetti al Wta 250 di Cluj-Napoca e dopo essersi sciolta in lacrime. “Il mio corpo non ce la fa più. E io non sono la stessa di prima”.

Una frase che, per ovvie ragioni, ha fatto venire i brividi ai suoi sostenitori e che ha fatto tremare, al tempo stesso, i tifosi del numero 1 del mondo. Perché il fatto che la Halep abbia deciso di appendere la racchetta al chiodo non fa altro che alimentare la convinzione, del tutto fondata, che una sentenza negativa possa potenzialmente essere un duro colpo. Lo è stata per Simona e, facendo i dovuti scongiuri, potrebbe esserlo per chiunque altro. Incluso Jannik, che dopo l’assoluzione da parte dell’Itia rischia, oggi, la squalifica.

“Questa è stata l’ultima volta che ho giocato qui e non voglio piangere – ha detto in campo, ancora, la Halep, durante la sua ultima apparizione ufficiale in campo – È stata un’avventura bellissima… sono stata numero uno del mondo, ho vinto degli Slam ma la vita va avanti, c’è tanto altro oltre il tennis. Continuerò anche a giocare ma essere competitiva richiede molto altro. E non è più possibile, il mio corpo non me lo permette più”.