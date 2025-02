Pronostico Fiorentina-Inter: ha solo 14 giocatori a disposizione

Fiorentina-Inter è un recupero della quattordicesima giornata di Serie A e si gioca giovedì alle 20:45: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Si recupera – o sarebbe più corretto scrivere si completa, visto che la partita riprenderà dal minuto 16 – la sfida che lo scorso 1 dicembre fu interrotta dopo un quarto d’ora abbondante per via del malore occorso al centrocampista viola Bove. Per uno strano scherzo del destino la continuazione di Fiorentina-Inter andrà in scena pochi giorni prima del match di ritorno, che ovviamente si giocherà a campi invertiti e quindi a San Siro.

Si tratta di un incontro particolarmente importante in ottica scudetto, dal momento che in caso di vittoria con i gigliati l’Inter raggiungerebbe il Napoli di Antonio Conte in vetta alla classifica, annullando l’attuale distacco di 3 punti. Domenica scorsa i nerazzurri hanno sprecato un’occasione per avvicinarsi ai partenopei non andando oltre un pareggio nel derby con il Milan (1-1), riacciuffato in pieno recupero da un gol del difensore de Vrij. Una partita che sembrava quasi stregata per i campioni d’Italia: oltre a colpire dei legni la squadra di Simone Inzaghi si è vista annullare ben tre gol ed ha evitato in extremis quella che sarebbe stata la terza sconfitta di fila con i cugini. La Fiorentina invece è tornata a vincere due partite consecutive dopo quasi due mesi: al successo con la Lazio all’Olimpico (1-2) ha fatto seguito quello con il Genoa (2-1), anche se gli uomini di Raffaele Palladino hanno praticamente smesso di giocare una volta segnato il secondo gol (sono andati a segno sia Kean che Gudmundsson) rischiando di essere rimontati dai rossoblù, dominanti nella ripresa. La Viola ha così conservato il sesto posto: battendo l’Inter si ritroverebbe appaiata alla Lazio al quarto.

Fiorentina-Inter: le ultime notizie sulle formazioni

La Fiorentina, così come l’Inter, non potrà schierare i giocatori arrivati nel mese di gennaio: il regolamento, in questo caso, parla chiaro. Un bel problema per la Viola, la cui rosa è stata rivoluzionata nell’ultima finestra di mercato: non ci saranno i vari Zaniolo, Folorunsho, Fagioli, Ndour e Pablò Marì e Palladino, come ha ribadito in conferenza stampa, potrà convocare solo 14 giocatori della prima squadra, oltre a chiamare qualcuno dalla Primavera. Ok Comuzzo – la squalifica scatterà dal prossimo weekend, non valendo dunque per questo match – mentre difficilmente il tecnico viola riuscirà ad arruolare i convalescenti Cataldi e Colpani. In forte dubbio pure Adli: il centrocampo è da reinventare.

Inzaghi, da questo punto di vista, è messo meglio. Non avrà Zalewski, uno degli acquisti di gennaio, ma per il resto dovrebbe poter contare sull’intera rosa a disposizione, compreso il rientrante Calhanoglu. La difesa sarà formata da Bisseck, de Vrij e Bastoni.

Come vedere Fiorentina-Inter in diretta tv e in streaming

La sfida Fiorentina-Inter è in programma giovedì alle 20:45 allo stadio “Franchi” di Firenze e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Fiorentina-Inter anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

L’Inter ha sempre avuto la meglio negli ultimi tre precedenti con la Viola – compresa la finale di Coppa Italia di due anni fa – con un punteggio complessivo di 7-1. Nerazzurri ispirati particolarmente al “Franchi”, dove non perdono addirittura dal pirotecnico 5-4 del lontano 2017: alla luce dei problemi di formazione della squadra di Palladino, che non potrà utilizzare i nuovi acquisti e che avrà a disposizione soltanto 14 giocatori, è probabile che questo trend prosegui, con l’Inter che verosimilmente farà suoi 3 punti fondamentali nella corsa scudetto.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Inter

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Adli, Mandragora; Colpani, Gudmundsson, Beltran; Kean.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2