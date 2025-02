Pronostico Brescia-Salernitana: finisce come all’andata

Brescia-Salernitana è una partita della venticinquesima giornata di Serie B e si gioca venerdì alle 20:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Se il Brescia, con i suoi 28 punti in classifica, può sicuramente guardare con interesse ai playoff – anche se la zona retrocessione non è poi così distante – la Salernitana, che è in zona rossa, deve obbligatoriamente cercare di ottenere punti per risalire la china.

Vengono da due importanti vittorie le formazioni che venerdì sera apriranno il venticinquesimo turno di Serie B: sul campo della Carrarese i lombardi, in casa contro la Cremonese i campani che ringraziano il proprio portiere autore di almeno 4 parate da urlo nei minuti finali che hanno permesso di mantenere l’uno a zero. Certo, l’estremo difensore dei granata non è che possa sempre fare miracoli, e questo deve per forza di cose suonare come un campanello d’allarme: dietro deve essere sistemata qualcosa se si vuole cercare di raggiungere la permanenza in Serie B.

Insomma, sarà sicuramente un match abbastanza contratto, visto che i punti in palio hanno un peso specifico davvero importante. E siamo convinti che la Salernitana, su un campo difficile come quello del Brescia, alla fine si possa anche accontentare di un pareggio. Stesso risultato dell’andata, insomma, quando all’Arechi è finita zero a zero.

Come vedere Brescia-Salernitana in diretta tv e in streaming

Brescia-Salernitana, in programma venerdì alle 20:30, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale.

Il pronostico

Sì, potrebbe davvero finire come il match d’andata anche se in questo caso le due formazioni potrebbero trovare un gol a testa. Come il punto che porteranno infine a casa.

Le probabili formazioni di Brescia-Salernitana

BRESCIA (4-3-1-2): Lezzerini; Dickmannn, Calvani, Adorni, Jallow; Bisoli, Besaggio, Bertagnoli; Olzer, Moncini; Borrelli.

SALERNITANA (3-5-2): Christensen, Bronn, Ferrari, Lochoshvili; Ghiglione, Stojanovic, Amatucci, Tongya, Njoh; Cerri, Raimondo.



POSSIBILE RISULTATO: 1-1