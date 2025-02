I pronostici di giovedì 6 febbraio: Serie A, League Cup, Saudi Pro League e Coppa del Re

I pronostici di giovedì 6 febbraio: si completa Fiorentina-Inter di Serie A, in campo Saudi Pro League, League Cup e Coppa del Re.

Si recupera – o sarebbe più corretto scrivere si completa, visto che la partita riprenderà dal minuto 16 – la sfida che lo scorso 1 dicembre fu interrotta dopo un quarto d’ora abbondante per via del malore occorso al centrocampista viola Bove. Si tratta di un incontro particolarmente importante in ottica scudetto, dal momento che in caso di vittoria con i gigliati l’Inter raggiungerebbe il Napoli di Antonio Conte in vetta alla classifica, annullando l’attuale distacco di 3 punti.

L’Inter ha sempre avuto la meglio negli ultimi tre precedenti con la Viola – compresa la finale di Coppa Italia di due anni fa – con un punteggio complessivo di 7-1. Nerazzurri ispirati particolarmente al “Franchi”, dove non perdono addirittura dal pirotecnico 5-4 del lontano 2017: alla luce dei problemi di formazione della squadra di Palladino, che non potrà utilizzare i nuovi acquisti e che avrà a disposizione soltanto 14 giocatori, è probabile che questo trend prosegui, con l’Inter che verosimilmente farà suoi 3 punti fondamentali nella corsa scudetto.

I pronostici sulle altre partite

Nella Saudi Pro League vittorie in arrivo per l’Al Shabab contro l’Al Khaleej e per l’Al Ittihad sul campo dell’Al Taawon. Si giocano anche gli ultimi due quarti di finale di Coppa del Re: la Real Sociedad può subito vendicarsi dell’Osasuna vincente nell’ultimo scontro diretto di Liga, mentre il Barcellona dello scatenato Lamine Yamal non dovrebbe avere problemi sul campo del Valencia più concentrato sulla salvezza da centrare in campionato dove occupa attualmente la penultima posizione.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Real Sociedad-Osasuna, Liga, ore 19:30

Vincenti

Al Shabab (in Al Shabab-Al Khaleej, Saudi Pro League , ore 16:20)

(in Al Shabab-Al Khaleej, Saudi Pro League ore 16:20) Al Ittihad (in Al Taawoun-Al Ittihad, Saudi Pro League , ore 18:00)

(in Al Taawoun-Al Ittihad, Saudi Pro League ore 18:00) Barcellona (in Valencia-Barcellona, Coppa del Re, ore 21:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Liverpool-Tottenham , League Cup , ore 21:00

, , ore 21:00 Basilea-Lucerna , Super League , ore 20:30

, , ore 20:30 Valencia-Barcellona, Coppa del Re, ore 21:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Fiorentina-Inter , Serie A, ore 20:45

, Serie A, ore 20:45 Anversa-Anderlecht, Coppa del Belgio, ore 20:45

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 7.75 GOLDBET ; 7.68 SNAI; 7.75 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 1 + GOL in Real Sociedad-Osasuna, Coppa del Re, ore 19:30