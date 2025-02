Pronostico Valencia-Barcellona: Flick mette la quinta

Valencia-Barcellona è un match valido per la i quarti di finale di Coppa del Re e si gioca giovedì alle 21:30: probabili formazioni e pronostico.

Lo scorso fine settimana è stato davvero importante per il Barcellona, che vincendo la propria partita di campionato ha rosicchiato tre punti al Real Madrid di Carlo Ancelotti. E domenica, nella capitale, c’è il derby, quindi qualcuno perderà dei punti. O magari potrebbe venire fuori un pareggio che aiuterebbe gli uomini di Flick a tornare in corsa in maniera definitiva.

Detto questo, e sulle ali di questo giusto entusiasmo che si sente in Catalogna, il Barcellona giovedì sera sarà impegnato sul campo del Valencia nei quarti di finale di Coppa del Re. E Flick vuole mettere la quinta. In che senso? Nelle ultime cinque uscite, i catalani, hanno vinto quattro volte contro il Valencia e quindi vogliono andare per il pokerissimo. In campo i valori sono così opposti che anche l’ultimo incrocio, finito 7-1 per il Barcellona, li ha messi in evidenza. E poi c’è quel Yamal, che giocherà dall’inizio, che vive uno stato di forma davvero stratosferico. Siamo sicuri che, magari se siete sui social, avrete visto quel video della sua giocata domenica scorsa contro l’Alaves. Qualcosa che solo Messi riusciva a fare, ma quando era più grande. Qui dobbiamo ricordare che si tratta di un ragazzino che ha davvero tutto per diventare uno dei più forti di sempre.

Quindi? Quindi è evidente che, questo match che mette in palio l’accesso alla semifinale, sia già bello indirizzato verso gli ospiti. Che non lasceranno scampo ad un Valencia che, per via della propria classifica, ha evidentemente altri pensieri in testa.

Come vedere Valencia-Barcellona in diretta tv e streaming

Valencia-Barcellona in programma giovedì alle 21:30, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti della competizione sono in possesso di DAZN, ma la piattaforma streaming ha deciso di dare priorità altri match, in programma allo stesso orario.

Il pronostico

Gara senza storia, per via dei diversi valori in campo e per via di uno stato di forma che vede i catalani sopra di diverse spanne. Match da tre reti complessive. E occhio alla rete di Yamal, davvero in uno stato pazzesco.

Le probabili formazioni di Valencia-Barcellona

VALENCIA (4-2-3-1): Dimitrievski; Foulquier, Tarrega, Mosquera, Gaya; Guerra, Barrenchea; Lopez, Almeida, Rioja; Duro.

BARCELLONA (4-3-3): Pena; Kounde, Cubarsi, Garcia, Balde; Pedri, De Jong, Fermin; Yamal, Raphinha, Lewandowski.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3