Pronostico Real Sociedad-Osasuna: tabù da sfatare

Real Sociedad-Osasuna è un match valido per la i quarti di finale di Coppa del Re e si gioca giovedì alle 19:30: probabili formazioni e pronostico.

Due sfide in quattro giorni. Dopo la vittoria in campionato di domenica scorsa, l’Osasuna cerca il colpaccio anche in Coppa del Re contro la Real Sociedad. La squadra di Pamplona è una delle vere e proprio bestie nere dei baschi. E andiamo a vedere il motivo.

Se uno pensa, di solito, al match tra queste due squadre, anche per via di quello che è il cammino europeo che di solito riesce a fare la Real Sociedad, pensa che i padroni di casa molto spesso riescano a vincere. E invece non è così: negli ultimi cinque incroci, infatti, l’Osasuna ha vinto la bellezza di quattro volta e l’ultima, appunto, domenica scorsa in casa. Per la Sociedad, quindi, è un vero e proprio tabù da sfatare, un’occasione da prendere al volo in questo impegno di metà settimana che, effettivamente, può anche dare un senso diverso a tutta la stagione.

Anche perché in campionato, nonostante i punti dal posto europeo siano solamente quattro e manchi una grossa fetta di stagione, ci sono diverse squadre in mezzo che renderanno difficile, se non impossibile, quella che sarebbe una vera e propria impresa. L’occasione, quindi, per la Sociedad è davvero importante e crediamo che i padroni di casa si possano prendere quella rivincita che verrebbe sicuramente accolta col sorriso.

Come vedere Real Sociedad-Osasuna in diretta tv e streaming

Real Sociedad-Osasuna in programma giovedì alle 19:30, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti della competizione sono in possesso di DAZN, ma la piattaforma streaming ha deciso di dare priorità altri match, in programma allo stesso orario.

Il pronostico

In una gara che dovrebbe regalare almeno un gol per squadra, la Real Sociedad è pronta a prendersi una bella vittoria. Magari con lo stesso risultato esatto di domenica a favore dell’Osasuna.

Le probabili formazioni di Real Sociedad-Osasuna

REAL SOCIEDAD (4-2-3-1): Remiro; Aramburu, Zubeldia, Aguerd, Munoz; Kubo, Zubimendi, Sucic, Gomez; Oyarzabal, Oskarsson.

OSASUNA (4-2-3-1): Herrera; Areso, Boyomo, Catena, Cruz; Moncayola, Torro, Oroz; Ru. Garcia, Barja, Budimir.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1