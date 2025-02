Scommesse, bomba da 400mila euro con 26 eventi

Scommesse, bomba clamorosa da 400mila euro con 26 eventi. Incredibile quanto successo ad uno scommettitore di Roma. Giocata favolosa

Ci credete al destino? Pensiamo che dopo questa schedina, anzi queste diverse schedine, dovreste iniziare a farlo se già non siete tra quelli che sì, credono che le cose debbano comunque andare in un certo modo.

Una scommessa che ha regalato 400mila euro. O per meglio dire una serie di scommesse. Ma andiamo a capire, realmente, cosa è successo. Agimeg.it, svela che un giocatore del sito PlanetWin365, ha deciso di giocare 26 partite, investendo, per ogni giocata, solamente 4 euro. Dieci schedine identiche, per partite che si sono disputate tra il 19 e il 26 gennaio. Quindi ha assolutamente avuto la pazienza di aspettare cosa che, la maggior parte degli scommettitori, non hanno. E sì, perché poi è questo il punto, tutto e subito. Facendo, comunque, questa piccola analisi per la quale già ci scusiamo, andiamo a vedere nel dettaglio la giocata clamorosa.

Scommesse, ecco la bomba da 400mila euro

1X2, Goal-No Goal, Under-Over, doppia chance e combinazioni di esiti al primo tempo. Questi i pronostici scelti, molto elementari. La selezione degli eventi è iniziata con Real Madrid-Las Palmas e si è conclusa con Lecce-Inter, includendo in otto occasioni il mercato “Combo”. Un’analisi dettagliata della giocata evidenzia un’ottima capacità di selezione da parte del giocatore, il quale ha coperto un arco temporale ampio, intercettando match di rilievo su più competizioni.

“Non sono mancati momenti decisivi – si legge sul sito citato prima – che hanno contribuito al successo della giocata. Tra questi, il gol di Martin Ødegaard al 91’ in Arsenal-Dinamo Zagabria, nell’ambito della Champions League, e soprattutto la rocambolesca rimonta del Milan contro il Parma, con il pareggio di Reijnders al 92’ e la rete decisiva di Chukwueze al 95’. Episodi che, grazie all’aiuto della buona sorte, hanno trasformato una giocata ben studiata in una vincita straordinaria”. Una grossa fetta di buona sorte, ci verrebbe da dire, ecco perché prima vi abbiamo citato il destino. Praticamente la scommessa doveva essere vinta, e tutte le stelle hanno deciso che doveva andare in quel modo. Sì, perché due gol nel recupero, per il Milan di questo momento, sono davvero quasi impossibili da pronosticare. Però è successo. E noi siamo felici per chi ci è riuscito. Auguri, per questo 2025 che è iniziato davvero alla grandissima.